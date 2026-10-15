James Bond kommt endlich auf die Switch 2: 007 First Light hat einen genauen Termin

James Bond lässt sich noch etwas Zeit, bevor er seinen ersten Einsatz auf der Nintendo Switch 2 antritt. Nachdem Entwickler IO Interactive die Veröffentlichung bereits verschieben musste, steht jetzt endlich ein neuer Termin fest.

007 First Light erscheint am 18. März 2027 für Nintendo Switch 2. Passend zur Ankündigung hat das Studio einen neuen Trailer veröffentlicht und weitere Details zur Deluxe Edition verraten. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Entwickler arbeiten weiter an der „Switch 2“-Version

Ursprünglich sollte das Spionage-Abenteuer bereits früher auf Nintendos aktueller Konsole erscheinen. IO Interactive hatte sich allerdings für zusätzliche Entwicklungszeit entschieden, um die Qualität der Umsetzung sicherzustellen.

Inzwischen konnte die „Switch“-2-Version sowohl auf der Gamescom als auch auf der Tokyo Game Show angespielt werden. Laut Entwickler seien die Reaktionen von Presse und SpielerInnen auf beiden Veranstaltungen positiv ausgefallen.

Bis zur Veröffentlichung möchte das Team die verbleibende Zeit nutzen, um insbesondere die Optimierung und Performance auf der Switch 2 weiter zu verbessern.

Wer das Abenteuer bereits auf PlayStation 5, Xbox Series oder PCs gespielt hat, weiß, was ihn erwartet: In 007 First Light erleben wir die Anfänge eines jungen James Bond, der im Ausbildungsprogramm des MI6 seinen Weg zum berühmten Doppelnull-Agenten findet. Dabei erwarten euch Spionage-Missionen, actionreiche Verfolgungsjagden und unterschiedliche Herangehensweisen – von heimlicher Infiltration bis zum offenen Kampf.

Das steckt in der Deluxe Edition

Neben der Standardversion kann auch die Deluxe Edition vorbestellt werden. Diese enthält einige zusätzliche kosmetische Inhalte und Gadgets.

Dazu gehört der GoldenEye-Anzug, der direkt zum Veröffentlichungsstart verfügbar sein soll. Außerdem sind vier weitere Outfits enthalten: Day of the Dead, Desert Explorer, Silent Anchor und Gentleman Operator. Hinzu kommen noch vier besondere Gadget-Varianten.

Für SammlerInnen gibt es darüber hinaus eine Special Edition, die exklusiv über Amazon angeboten wird und zusätzlich den Classic Tuxedo enthält.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive