Stardew Valley, aber im putzigen Anime-Stil: holoVillage erscheint in Kürze für Switch 2

Die Farming- und Slow-Life-Sim holoVillage: Our Cozy Days erscheint am 22. Oktober für Nintendo Switch 2. Für PC über Steam ist das Spiel bereits seit dem 24. April erhältlich. Dort kommt der Titel mit über 80 Prozent positiven Bewertungen sehr gut an.

Besonders geschätzt wird die Liebe zum Detail, die sich in zahlreichen Sprachclips, Referenzen und Optionen zur Anpassung zeigt. Hinzu kommen die gemütliche Atmosphäre und der umfangreiche Inhalt. Allerdings gibt es nach wie vor technische Mängel.

HoloVillage: Our Cozy Days ist eine Slow-Life-Sim, in der ihr gemeinsam mit den hololive-Talents ein friedliches Dorfleben genießen könnt. Verbringt eure Tage an der Seite niedlicher hololive-VTuber im Chibi-Stil, baut gemütlich das Dorf aus, erkundet Dungeons und gestaltet euer Zuhause ganz nach euren Vorstellungen.

Im Mittelpunkt stehen Landwirtschaft, Bergbau und Angeln sowie das Erkunden von Dungeons. Außerdem könnt ihr Räume mit Möbeln und Gegenständen im hololive-Stil dekorieren. Interagiert mit den hololive-Talents, teilt eure Raumkreationen online und seht euch die Kreationen anderer an.

Viele der beliebtesten „Holomems“ sind im Spiel vertreten, darunter Gawr Gura, Mori Calliope, Takanashi Kiara, Fuwawa und Mococo Abyssgard sowie Nerissa Ravencroft. Vielleicht erscheint eines Tages auch euer liebstes hololive-Talent als Dorfbewohner und hilft euch bei euren Quests?

Der aktuelle Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: holoVillage: Our Cozy Days, Roboqlo, holo Indie