Soulslike, aber im Low-Poly-Style: Dieses düstere Action-RPG bietet eine besondere Optik

Im Januar kann sich die PlayStation 5 über einen weiteren konsolenexklusiven Titel freuen. PC-SpielerInnen werden aber ebenfalls nicht vergessen.

Die Rede ist von Prison of Husks, einem ungewöhnlichen Soulslike von Entwickler Glass Head Dolls und Publisher WINGS. Das düstere Action-RPG erscheint am 27. Januar 2027 für PS5 und PCs via Steam.

Eine zerfallende Welt zwischen Leben und Tod

Prison of Husks entführt euch nach Lysiane, einer einst paradiesischen Jenseitswelt, die von einem reinen Herzen gemalt wurde. Mittlerweile ist von dieser Schönheit allerdings nicht mehr viel übrig. Die Welt zerfällt und ihre Bewohner sind zu gefährlichen Kreaturen geworden.

Ihr erwacht als Seele in einem neuen Körper und macht euch auf die Suche nach einer verlorenen Liebe. Dabei gilt es auch herauszufinden, was mit dem Schöpfer dieser merkwürdigen Welt geschehen ist.

Optisch setzt das Spiel auf einen eigenwilligen Low-Poly-Stil mit bewusst sehr niedriger Auflösung, der an ältere Videospiele erinnert und gleichzeitig eine ziemlich unheimliche Atmosphäre erzeugt.

Spielerisch orientiert sich Prison of Husks an klassischen Soulslikes. Euch erwarten anspruchsvolle Kämpfe mit präzise getimten Paraden, ein Adrenalinsystem zur Verstärkung eurer Angriffe sowie verschiedene Waffen, Pistolen und Magie. Gerade bei den Bosskämpfen soll es sich lohnen, unterschiedliche Ausrüstungen und Spielweisen auszuprobieren.

Auch bei der Erkundung setzt das Spiel auf bekannte Genre-Stärken. Die Welt besteht aus miteinander verbundenen Gebieten, in denen ihr Abkürzungen entdeckt, Geheimnisse aufspürt und eure Erkenntnisse in einem Skizzenbuch festhaltet.

Vom Solo-Projekt zum PlayStation-Titel

Interessant ist auch die Entstehungsgeschichte. Ursprünglich begann Prison of Husks als kleines Solo-Projekt der britisch-indonesischen Entwicklerin Tammy Morley, die damit ihre Fähigkeiten in Leveldesign, Animation und Programmierung verbessern wollte. Nachdem ein erster Prototyp auf itch.io Aufmerksamkeit erhielt, stieg Publisher WINGS ein und finanzierte die weitere Entwicklung.

Wer nicht bis Januar warten möchte, kann das Soulslike bereits ausprobieren. Auf Steam steht eine kostenlose Demo bereit, die den ersten Spielabschnitt einschließlich Bosskampf umfasst. Prison of Husks erscheint am 27. Januar 2027 für PlayStation 5 und PC. Eine Veröffentlichung für Xbox oder Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt.

Der neuste Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Glass Head Dolls, WINGS, Prison of Husks