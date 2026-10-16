Zelda: Ocarina of Time gewährt mit neuen Szenen ersten Blick auf Schattenlink und mehr

Nintendo schaltet beim Marketing für das Remake von Zelda: Ocarina of Time langsam in den nächsten Gang. Seit einigen Tagen sind die ersten Previews zum kommenden „Switch 2“-Abenteuer im Umlauf. Begleitet wurde das Ganze von einem ausführlichen Übersichtstrailer, der sogar ein paar Neuerungen parat hatte.

Jetzt legt Nintendo noch einmal nach und veröffentlicht zwei weitere Werbeclips. Die kurzen Videos zeigen nicht nur vertraute Orte und Figuren, sondern auch einige bislang nicht gezeigte Spielszenen.

Eine kleine Spoilerwarnung vorweg: Wer das Abenteuer möglichst unvoreingenommen erleben möchte, sollte die folgenden Clips vielleicht lieber überspringen. Schließlich sind auch einige bekannte Bossgegner zu sehen.

Ganondorf, Schattenlink und weitere alte Bekannte

Besonders der erste Werbeclip hat es in sich. So bekommen wir unter anderem Ganondorf an seiner Orgel zu Gesicht. Auch der Bossgegner Morpha aus dem berüchtigten Wassertempel ist mit von der Partie.

Darüber hinaus sehen wir Link auf Epona, wie er Feuerpfeile verschießt. Und damit nicht genug: Auch Schattenlink und Bongo Bongo haben einen kurzen Auftritt.

Der zweite Clip lässt es dagegen etwas ruhiger angehen. Hier stehen vor allem die Atmosphäre und die Spielwelt im Mittelpunkt. Unter anderem bekommen wir einen weiteren Blick ins Innere der Zitadelle der Zeit sowie auf die weitläufige Ebene von Hyrule.

Nintendo scheint also langsam auch jene Bereiche des Remakes stärker in den Mittelpunkt zu rücken, die bislang weniger Aufmerksamkeit bekommen haben. Bis zur Veröffentlichung dauert es schließlich nicht mehr lange.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027. Die beiden neuen Werbeclips könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Der erste Clip:

Der zweite Clip:

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo