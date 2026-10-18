Zelda trifft auf Banjo-Kazooie und Jak and Daxter: Action-RPG erhält morgen eine Demo

Wer klassische Action-Adventures mag, sollte sich Second Stone: The Legend of the Hidden World vielleicht genauer anschauen. Das kommende Action-RPG von Entwickler Skyward Entertainment und Publisher Headup verbindet nämlich einige ziemlich vertraute Elemente.

Anleihen bei Zelda, Banjo-Kazooie und Metroid sind dabei kaum zu übersehen. Und das kommt nicht von ungefähr: Auch die Entwickler selbst nennen diese Spiele als Inspiration.

Wir hatten übrigens auf der diesjährigen Gamescom bereits die Gelegenheit, Second Stone ausführlich anzuspielen und mit den Entwicklern zu sprechen. Wer mehr über unsere ersten Eindrücke erfahren möchte, sollte unbedingt in unsere Preview hereinschauen.

Jetzt gibt es jedenfalls gute Nachrichten für alle, die selbst Hand anlegen möchten: Am 19. Oktober erscheint eine kostenlose Demo auf Steam. Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Zwei Welten und viele Geheimnisse

Im Mittelpunkt des Abenteuers steht der junge Schatzsucher Shiren, der sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Schutzgeist begibt. Dabei verschlägt es ihn in zwei miteinander verbundene Welten, die kurz davorstehen, aufeinanderzuprallen.

Spielerisch setzt Second Stone auf schnelle Kämpfe, flinke Bewegungen, Platforming-Einlagen und Umgebungsrätsel. Eine wichtige Rolle spielen außerdem Elementarsteine, die ihr miteinander kombinieren könnt, um neue Fähigkeiten zu erschaffen und euren eigenen Kampfstil zusammenzustellen.

Zwischen den Abenteuern kehrt ihr in ein lebendiges Dorf zurück. Dort könnt ihr eure Ausrüstung verbessern, neue Aufgaben annehmen oder euch bei einem kleinen Würfelkampf-Minispiel entspannen.

Neben der Erkundung der beiden Spielwelten erwarten euch auch prozedural generierte Labyrinthe mit Roguelike-Elementen. Diese sollen bei jedem Durchlauf neue Herausforderungen und seltene Belohnungen bieten.

Die Demo erscheint am 19. Oktober für PCs über Steam. Die Vollversion ist zusätzlich für den Epic Games Store und GOG geplant. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus. Uns wurde jedoch gesagt, dass es Anfang 2027 erscheinen soll.

Der Demo-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Second Stone: The Legend of the Hidden World, Headup Games, Skyward Entertainment