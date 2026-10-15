Fire Emblem: Fortune’s Weave stellt Erweiterungspass vor, dessen erste Inhalte heute verfügbar sind

Wenn ihr euch Fire Emblem: Fortune’s Weave schon zum Launch gekauft habt, besteht trotzdem die echte Chance, dass ihr das Spiel noch nicht beendet habt. Der schiere Umfang beschäftigt eine ganze Weile.

Für Vielspieler legt Nintendo jetzt trotzdem nach. Ab sofort ist der Erweiterungspass zum Spiel verfügbar, den Nintendo heute etwas näher vorgestellt hat. Der Erweiterungspass besteht aus insgesamt drei Teilen, die nach und nach veröffentlicht werden.

„Den Anfang machen vier spezielle Waffen für die Heldinnen und Helden, die den Heroenrelikten aus Fire Emblem: Three Houses nachempfunden sind“, erklärt Nintendo. Diese Inhalte sind ab heute verfügbar. Der Erweiterungspass kann für 34,99 Euro gekauft werden.

Es folgt noch im Winter der zweite Teil des Erweiterungspasses, mit dem Fans „im finalen Akt des Spiels auf die Hilfe der mächtigen Götter Aurora, Smyrnos und Jurah setzen“ dürfen. Außerdem wird es neue Outfits für Helden und Verbündete geben.

Den Abschluss bildet dann im kommenden Jahr ein DLC mit zusätzlichen Handlungssträngen rund um die vier bekannten Gesichter aus den Heroenspielen. „In neuen Handlungsinhalten erleben die SpielerInnen die Geschichte von Bertrand, Talimun, Orchel und Anatolia. Außerdem können sie neue Verbündete rekrutieren, neue Klassen aufs Schlachtfeld führen und mehr.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems