Fire Emblem: Fortune’s Weave stellt Erweiterungspass vor, dessen erste Inhalte heute verfügbar sind

Wenn ihr euch Fire Emblem: Fortune’s Weave schon zum Launch gekauft habt, besteht trotzdem die echte Chance, dass ihr das Spiel noch nicht beendet habt. Der schiere Umfang beschäftigt eine ganze Weile.
Für Vielspieler legt Nintendo jetzt trotzdem nach. Ab sofort ist der Erweiterungspass zum Spiel verfügbar, den Nintendo heute etwas näher vorgestellt hat. Der Erweiterungspass besteht aus insgesamt drei Teilen, die nach und nach veröffentlicht werden.
„Den Anfang machen vier spezielle Waffen für die Heldinnen und Helden, die den Heroenrelikten aus Fire Emblem: Three Houses nachempfunden sind“, erklärt Nintendo. Diese Inhalte sind ab heute verfügbar. Der Erweiterungspass kann für 34,99 Euro gekauft werden.
Es folgt noch im Winter der zweite Teil des Erweiterungspasses, mit dem Fans „im finalen Akt des Spiels auf die Hilfe der mächtigen Götter Aurora, Smyrnos und Jurah setzen“ dürfen. Außerdem wird es neue Outfits für Helden und Verbündete geben.
Den Abschluss bildet dann im kommenden Jahr ein DLC mit zusätzlichen Handlungssträngen rund um die vier bekannten Gesichter aus den Heroenspielen. „In neuen Handlungsinhalten erleben die SpielerInnen die Geschichte von Bertrand, Talimun, Orchel und Anatolia. Außerdem können sie neue Verbündete rekrutieren, neue Klassen aufs Schlachtfeld führen und mehr.“
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems
6 Kommentare
Erstmals muss ich sagen das ich es richtig bescheiden finde wenn solche Season Pass einem den ganzen Kosmetischen Quatsch aufzwingen nur damit sie den Pass teurer verkaufen können. Dadurch muss für mich das Story dlc schon 30€ wert sein damit ich das als angemessenen Preis ansehe (der rest ist halt 5€ wert).
Das es sich hier ja um Routen handelt die es in dem eh schone extrem massiven Spiel nicht reingeschafft haben, bin ich sehr gespannt wie das werden wird. Ich freue ich mich da schon sehr drauf, denn schon das dlc zu Engage war mit sehr großen, wirklich großen Abstand das beste am Spiel.
Durch die Ankündigung habe ich aber erstmal entschieden das Spiel zu pausieren (war ja eh noch am Anfang) und zu warten bis alles da ist um dann alles auf einmal zu spielen damit ich auch im Gameplay drinnen bleibe. Für einen 2. Durchgang wäre das Spiel nach so kurzer Zeit nämlich viel zu lang.
Ich bin etwas skeptisch. Wenn jede einzelne Route so lang ist wie die derzeitgen Routen von den gegenwärtigen 4 Charakteren, dann ist das Game um die 190 bis 220 Stunden lang. Allerdings muss ich sagen, dass es bei den 4 derzeitigen Routen schon viele Überschneidungen gibt. Ich muss gestehen, ich vertehe den Sinn nicht so ganz? Bei den weiteren 4 Routen würde es dann Überschneidungen geben und man würde einige Szenen, die schon wiederholt wurden, erneut wiederholen. Ich zweifle stark, dass die Mitte und der letzte Part sich großartig ändern werden, insofern klingen diese 4 neuen Routen eher wie eine Drohung als eine coole Sache.
Mich interessiert tatsächlich auch nur der letzte Teil des Erweiterungspasses . Und dafür sind mir 34,99 € dann doch zu teuer. Vor allem würde ich vor Erscheinen des letzten DLCs sowieso nicht über einen Kauf nachdenken. Blöd nur, dass diese Erweiterungspässe im Sale ja leider so gut wie nie günstiger werden. 😅
Ja, ja und leider ja.
Für jemanden, der das Spiel bisher noch nicht hat: Kann mir einer von euch sagen, wie wichtig die vier oben genannten Charaktere im Hauptspiel sind? Machen da zusätzliche Handlungsstränge Sinn oder wird hier nur etwas ergänzt, das für die Story eigentlich nicht relevant ist und eher auf "more of the same" hinausläuft? Gerne auch in 'nem Spoilerkasten.
Wie immer, die ersten sind Mist der letzte ev. nicht. Normal spring ich sogar drauf an, aber ich warte diesmal ab. Zumal Teile des Füllstoffs anscheinend in Quests in Teil 1 steckt.