„Nichts gegen Zelda, aber …“ – Activision sieht zwei andere Spiele als die größten des Jahres

Der November dürfte für einige Videospiel-Fans ein ziemlich wichtiger Monat werden. Mit Grand Theft Auto VI und dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time stehen gleich zwei heiß erwartete Veröffentlichungen bevor. Doch auch Call of Duty: Modern Warfare 4 möchte ein großes Stück vom Kuchen abhaben.

Bei Activision scheint man sich jedenfalls wenig Sorgen um die Konkurrenz zu machen. Ganz im Gegenteil: Marketing Director Tyler Bahl sieht GTA 6 und das neue Call of Duty sogar als die beiden größten Spiele des Jahres. Für Zelda hatte er dabei eine durchaus bemerkenswerte Bemerkung übrig.

„Nichts gegen Zelda, aber …“

Im Gespräch mit The Game Business wurde Bahl gefragt, ob die Veröffentlichungen von GTA 6 und Ocarina of Time die Aufmerksamkeit von Modern Warfare 4 ablenken könnten. Seine Antwort fiel ziemlich selbstbewusst aus: „Nichts gegen Zelda, aber ich denke, dass GTA 6 und Modern Warfare 4 die beiden größten Spiele des Jahres sind“, erklärte Bahl sinngemäß.

Dabei sieht er die Veröffentlichung von GTA 6 nicht unbedingt als Konkurrenzproblem. Vielmehr könnte der enorme Hype dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen ihre Konsolen einschalten und sich insgesamt stärker mit Videospielen beschäftigen. Davon könne auch Call of Duty profitieren.

Eine besondere Stärke seiner Reihe sieht Bahl außerdem im sozialen Erlebnis. Laut internen Untersuchungen seien für viele SpielerInnen nicht unbedingt die Kämpfe oder das Schussgefühl ausschlaggebend, sondern die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu spielen.

Mit der Veröffentlichung von Modern Warfare 4 auf Nintendo Switch 2 am 23. Oktober erweitert Activision die verfügbaren Plattformen zudem um die Nintendo-Konsole. Wie ernst diese Worte am Ende wirklich gemeint sind, darf gerne spekuliert werden. Um Aufmerksamkeit zu erregen, klappt es sicherlich ganz hervorragend. Dieser Artikel ist der beste Beweis dafür.

Hat Activision mit seiner Einschätzung recht?

Zumindest einige Marktdaten scheinen Bahls Einschätzung zu stützen. Laut Zahlen des US-Martkforschers Circana lag die Kaufabsicht für Modern Warfare 4 unter amerikanischen Konsolen- und PC-SpielerInnen im August bei 15 Prozent. Das Remake von Ocarina of Time erreichte im selben Zeitraum 10 Prozent.

Branchenanalyst Mat Piscatella weist allerdings auf einen wichtigen Unterschied hin: Die Umfrage berücksichtigt die gesamte amerikanische Konsolen- und PC-Spielerschaft.

Da die Nintendo Switch 2 bislang eine kleinere Basis als die Gesamtheit der PlayStation-, Xbox- und PC-Plattformen besitzt, könnten die zehn Prozent für Zelda durchaus beachtlich sein. Ob sich Bahls Einschätzung letztlich auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt, bleibt abzuwarten.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober, gefolgt von The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November und Grand Theft Auto VI am 19. November 2026. Welche(n) Titel werdet ihr spielen?

via Nintendo Everything, VGC, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo