„Nichts gegen Zelda, aber …“ – Activision sieht zwei andere Spiele als die größten des Jahres

Der November dürfte für einige Videospiel-Fans ein ziemlich wichtiger Monat werden. Mit Grand Theft Auto VI und dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time stehen gleich zwei heiß erwartete Veröffentlichungen bevor. Doch auch Call of Duty: Modern Warfare 4 möchte ein großes Stück vom Kuchen abhaben.
Bei Activision scheint man sich jedenfalls wenig Sorgen um die Konkurrenz zu machen. Ganz im Gegenteil: Marketing Director Tyler Bahl sieht GTA 6 und das neue Call of Duty sogar als die beiden größten Spiele des Jahres. Für Zelda hatte er dabei eine durchaus bemerkenswerte Bemerkung übrig.
„Nichts gegen Zelda, aber …“
Im Gespräch mit The Game Business wurde Bahl gefragt, ob die Veröffentlichungen von GTA 6 und Ocarina of Time die Aufmerksamkeit von Modern Warfare 4 ablenken könnten. Seine Antwort fiel ziemlich selbstbewusst aus: „Nichts gegen Zelda, aber ich denke, dass GTA 6 und Modern Warfare 4 die beiden größten Spiele des Jahres sind“, erklärte Bahl sinngemäß.
Dabei sieht er die Veröffentlichung von GTA 6 nicht unbedingt als Konkurrenzproblem. Vielmehr könnte der enorme Hype dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen ihre Konsolen einschalten und sich insgesamt stärker mit Videospielen beschäftigen. Davon könne auch Call of Duty profitieren.
Eine besondere Stärke seiner Reihe sieht Bahl außerdem im sozialen Erlebnis. Laut internen Untersuchungen seien für viele SpielerInnen nicht unbedingt die Kämpfe oder das Schussgefühl ausschlaggebend, sondern die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu spielen.
Mit der Veröffentlichung von Modern Warfare 4 auf Nintendo Switch 2 am 23. Oktober erweitert Activision die verfügbaren Plattformen zudem um die Nintendo-Konsole. Wie ernst diese Worte am Ende wirklich gemeint sind, darf gerne spekuliert werden. Um Aufmerksamkeit zu erregen, klappt es sicherlich ganz hervorragend. Dieser Artikel ist der beste Beweis dafür.
Hat Activision mit seiner Einschätzung recht?
Zumindest einige Marktdaten scheinen Bahls Einschätzung zu stützen. Laut Zahlen des US-Martkforschers Circana lag die Kaufabsicht für Modern Warfare 4 unter amerikanischen Konsolen- und PC-SpielerInnen im August bei 15 Prozent. Das Remake von Ocarina of Time erreichte im selben Zeitraum 10 Prozent.
Branchenanalyst Mat Piscatella weist allerdings auf einen wichtigen Unterschied hin: Die Umfrage berücksichtigt die gesamte amerikanische Konsolen- und PC-Spielerschaft.
Da die Nintendo Switch 2 bislang eine kleinere Basis als die Gesamtheit der PlayStation-, Xbox- und PC-Plattformen besitzt, könnten die zehn Prozent für Zelda durchaus beachtlich sein. Ob sich Bahls Einschätzung letztlich auch in den Verkaufszahlen widerspiegelt, bleibt abzuwarten.
Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober, gefolgt von The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November und Grand Theft Auto VI am 19. November 2026. Welche(n) Titel werdet ihr spielen?
via Nintendo Everything, VGC, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
2 Kommentare
Nicht Call of Duty: Modern Warfare 4 und GTA 6 Zugegeben plane ich aber auch nicht, mir Ocarina of Time zum Release zu holen, aber hier gibt es eine realistische Chance auf später.
Am Ende des Tages wird seine Aussage auf einer Plattform wie dieser hier natürlich nicht auf viel Gegenliebe stoßen, aber ganz objektiv gesehen, hat der Mann nicht Unrecht, wenn man nach reinen Verkaufszahlen geht. GTA und Call of Duty gehören einfach zu den Videospiel-Franchises mit den höchsten Verkaufszahlen, ebenso wie FIFA. Das liegt auch daran, dass diese Spiele überproportional oft von Leuten gespielt werden, die ansonst überhaupt keine Videospiele spielen, zumindest nicht regelmäßig. Unser früherer Hausmeister zum Beispiel hatte in seinem Wohnzimmer eine PS5 und daneben lag einfach ein riesiger Stapel an FIFA- und Call of Duty-Spielen, sonst nichts.
Dass ihm das bewusst ist, sieht man aus Aussagen wie diesen. Die meisten von uns, auf der anderen Seite, dürften ihre Konsole kaum mal für eine Woche aus lassen
Zunächst klingt das total wie Clickbait, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Bahl eine Marketing-Person ist. Und wenn man nur die Dimension von Verkäufen (+ Microtransactions) betrachtet, dann hat er vermutlich sogar Recht, dass beide Spiele öfter über die Ladentheke gehen werden als das OoT Remake. Hat @Mirage schon gut gesagt: MW4 zocken halt auch viele Leute, die sonst keine/kaum Games spielen. Ist ein wenig wie die ganzen Sportsball-Games
Aber man darf auch den rhetorischen Trick nicht unterschätzen, den er hier zieht: Er erwähnt MW4 und GTA6 wie natürlich in einem Atemzug und grenzt sie gegen Zelda ab. Was natürlich lustig ist, weil MW4 gegenüber diesem Once in a Century Ereignis eines GTA6-Releases eigentlich wie ein kleines Licht wirkt, aber so formuliert er es aus Marketing-Sprech natürlich nicht *g*
Bei "größten Spiele des Jahres" wird es kniffliger. Wenn "groß" halt nur "generiert richtig viel Asche" gemeint ist – fair.
Aber ich sage recht selbstbewusst, dass – wenn es auf kulturelle Einflüsse ankommt – MW nicht mehr so richtig mitspielt. Zugegeben, die Aussage ist schwerer messbar als reine Verkäufe und auch irgendwie schwammiger. Aber in den meisten GotY-Diskussionen hat MW gefühlt nicht so viel Platz. Es werden sicherlich genug Leute spielen, die auch sonst viel zocken, aber diesen kulturellen Impact, den ein seltenes Remake eines der einflussreichsten Spiele der Geschichte hat, den sehe ich da einfach nicht. Wenn wir über die frühen MW-Spiele sprechen, welche den modernen Egoshooter-Trend hart befeuert haben – ja, klar. Die haben die Gaming-Kultur beeinflusst.
Gleichzeitig spreche ich natürlich auch aus einer Bubble raus, weil ich sowieso wenig Leute kenne, die immer noch CoD spielen – aber die Verkaufszahlen machen sich ja nicht von selber. So, wie ich auch schnell vergessen könnte, dass Roblox unglaublich gigantisch ist, weil ich einfach mit keiner Person interagiere, die das spielt. Gleiches gilt für Minecraft, ebenfalls ein kultureller Gigant.
Vielleicht laber ich also Blödsinn, aber ich bin zumindest überzeugt von meinem Blödsinn *g*
Schließe mich da @Mirage an: Keinen der beiden, dafür das Ocarina of Time Remake bei Release (es muss ja wieder ein 8. Spiel dazukommen, nachdem ich das Original jetzt kürzlich abgeschlossen habe – nachher zocke ich noch zu wenig ).
Würde sogar noch nen Schritt weitergehen: In meinem Bekanntenkreis gibt es nicht mal jemanden, der wirklich heiß auf GTA6 ist – inklusive mir selber xD