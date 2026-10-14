Neuer Trailer zu Zelda: Ocarina of Time zeigt überraschende Neuerung und bekannte Orte

Bis zur Rückkehr eines der beliebtesten Zelda-Abenteuer dauert es nicht mehr lange. Am 5. November 2026 erscheint das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time exklusiv für Nintendo Switch 2. Nintendo stimmt Fans jetzt mit einem neuen, rund viereinhalb Minuten langen Übersichtstrailer auf das Abenteuer ein.

Dabei gibt es nicht nur zahlreiche bekannte Orte und Figuren in neuem Glanz zu sehen. Nintendo stellt auch einige neue Funktionen vor, die es im ursprünglichen Nintendo-64-Klassiker noch nicht gab.

Zurück in den Kokiri-Wald

Der Trailer beginnt dort, wo Links großes Abenteuer seinen Anfang nimmt: im Kokiri-Wald. Hier lebt der junge Held zunächst als einziger Kokiri ohne eigene Fee, bis eines Tages Navi an seiner Seite erscheint. Dabei bekommen wir auch einen neuen Eindruck von Navis deutscher Stimme, die Link künftig durch Hyrule begleiten wird.

Anschließend zeigt Nintendo zahlreiche vertraute Szenen und Schauplätze, die für das Remake aufwendig überarbeitet wurden. Wir bekommen unter anderem die weiten Ebenen von Hyrule und weitere Regionen des Königreichs zu sehen. Auch bekannte Figuren, der Antagonist Ganondorf und das legendäre Triforce dürfen natürlich nicht fehlen.

Neben den vertrauten Momenten gibt es auch einige neue Eindrücke, die zeigen, wie Nintendo den Klassiker für die Switch 2 modernisiert hat.

Ein weiterer Abschnitt widmet sich der namensgebenden Okarina. Ihr könnt die Melodien nicht nur über die gewöhnliche Steuerung spielen, sondern auch eine echte Okarina verwenden oder die Töne einfach summen.

Ein neuer Monstersaal lädt zu erneuten Bosskämpfen ein

Eine der spannendsten Neuerungen des Trailers ist der sogenannte Monstersaal. Dabei handelt es sich um eine neue Funktion, in der ihr Informationen über bereits besiegte Monster nachlesen könnt.

Noch interessanter dürfte für viele Fans allerdings eine weitere Möglichkeit sein: Bereits besiegte Bossgegner lassen sich im Monstersaal erneut herausfordern. Damit könnt ihr euch offenbar noch einmal mit den großen Widersachern des Abenteuers messen, ohne dafür das gesamte Spiel erneut durchspielen zu müssen.

Zum Abschluss geht Nintendo außerdem noch einmal auf die Zelda-Notes-Funktionen sowie die Unterstützung von amiibo-Figuren ein. Beide sollen zusätzliche Möglichkeiten bieten, das Abenteuer zu erleben.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo