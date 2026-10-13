Kurz vor dem „Switch 2“-Start zeigt Stellar Blade, was abseits der Kämpfe auf euch wartet

Bis zur Veröffentlichung von Stellar Blade Complete Edition für Nintendo Switch 2 dauert es nicht mehr lange. Am 5. November 2026 soll das Action-RPG von Shift Up auch auf Nintendos aktueller Konsole erscheinen. Nach mehreren Videos zu den Bosskämpfen, der Spielwelt und der Bayonetta-Kollaboration steht jetzt ein ganz anderer Aspekt im Mittelpunkt.

Ein neuer Trailer widmet sich nämlich den zahlreichen Sammelobjekten und Anpassungsmöglichkeiten, die euch auf Eves Abenteuer erwarten.

Über 130 Outfits und jede Menge Dosen

Besonders auffällig sind natürlich die 130 verschiedenen Nanosuits, mit denen ihr Eve nach euren Vorstellungen einkleiden könnt. Doch auch ihre Begleiter lassen sich individuell anpassen.

Wer lieber auf Entdeckungstour geht, findet ebenfalls reichlich Beschäftigung. Überall in der Spielwelt warten versteckte Memory Sticks und Dokumente, die zusätzliche Einblicke in die Geschichte und den Untergang der Menschheit liefern.

Darüber hinaus könnt ihr seltene Getränkedosen sammeln, verschiedene Fische angeln und nach wertvollen Verbesserungen suchen, die euch im Kampf Vorteile verschaffen. Wer wirklich alles entdecken möchte, dürfte also einiges zu tun bekommen.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul. Wer vorher selbst ausprobieren möchte, wie sich das Abenteuer auf der Konsole spielt, kann bereits jetzt eine kostenlose Demo herunterladen.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up