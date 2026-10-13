Zelda, Metal Gear und Splinter Cell: Kickstarter-Hit setzt voll auf die „Majora’s Mask“-Karte

The Blood of Dawnwalker hat mit seinen Zeit-Mechaniken bei einigen Fans für kontroverse Meinungen gesorgt. Das hält den folgenden Indie-Dev aber nicht davon ab, trotzdem voll darauf zu setzen. The Blood of Dawnwalker war natürlich längst nicht das erste Spiel mit derartigen Mechaniken.

Als vielleicht bekanntester Vertreter dieser Zunft ist Zelda: Majora’s Mask zu nennen. Der Drei-Tage-Rhythmus hat viele Spielende davon abgehalten, das Spiel zu beenden. Andere wiederum sagen, genau diese Zeitbeschränkung macht Majora’s Mask zu dem einzigartigen Spiel, das es ist.

Studio Zubio arbeitet aktuell an einem Stealth-RPG mit einer ähnlichen Mechanik. Bunderkin: The Ocular Eclipse befindet sich derzeit noch in der Finanzierung bei Kickstarter – die Kampagne ist aber schon jetzt erfolgreich. Neun Tage vor dem Ende der Kampagne ist das Finanzierungsziel von knapp 40.000 Euro schon vervierfacht.

Auch in Bunderkin befinden sich Spielende in einer dreitägigen Zeitschleife gefangen. Der unbeliebte Beedee, ein Drache, will unbedingt das Ocular Eclipse Festival besuchen – ein Festival um eine Sonnenfinsternis. Ein Bösewicht plant gleichzeitig allerdings, die Sonnenfinsternis einzufrieren. Beedee entdeckt ein mysteriöses Gerät, mit dem er die letzten drei Tage erneut erleben kann, und plant, den Bösewicht aufzuhalten.

Neben der offensichtlichen Inspiration von Majora’s Mask gibt Studio Zubio auch an, sich von Stealth-Klassikern wie Metal Gear Solid und Splinter Cell inspirieren zu lassen. Einen Termin für Bunderkin: The Ocular Eclipse gibt es bisher nicht, aber die Steam-Seite ist bereits online. Ihr könnt das Spiel auf eure Wunschlisten packen und auch eine Demo findet ihr schon! Eine Umsetzung für Konsolen ist ebenfalls geplant.

Ein aktueller Trailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: Bunderkin: The Ocular Eclipse, Studio Zubio