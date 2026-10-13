Ein ganzes Universum in der Hosentasche: No Man’s Sky erobert jetzt auch das Smartphone

Ein nahezu unendliches Universum, Milliarden von Planeten und unzählige Möglichkeiten, sich darin zu verlieren. No Man’s Sky hat seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung vor zehn Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt.

Mittlerweile ist das Weltraumabenteuer auf zahlreichen Plattformen spielbar – und bald passt es sogar in eure Hosentasche. Wie Entwickler Hello Games angekündigt hat, erscheint No Man’s Sky am 28. Oktober 2026 für iOS.

Damit können künftig auch BesitzerInnen eines iPhones oder iPads auf große Entdeckungsreise gehen. Und das Beste daran: Ihr könnt das Abenteuer zunächst kostenlos ausprobieren.

Das komplette Weltraumabenteuer für 22,99 Euro

Die iOS-Version setzt auf das sogenannte „Try Before You Buy“-Modell. Ihr könnt den Anfang von No Man’s Sky kostenlos spielen und anschließend entscheiden, ob ihr das gesamte Abenteuer freischalten möchtet. Dafür werden einmalig 22,99 Euro im App Store fällig. Weitere Käufe sind für die enthaltenen Inhalte nicht notwendig.

Besonders erfreulich: Es handelt sich nicht etwa um eine abgespeckte Mobile-Version. Laut Hello Games ist das vollständige Spiel inklusive sämtlicher großer Updates der vergangenen zehn Jahre enthalten.

Dazu zählen unter anderem die umfangreichen Erweiterungen NEXT, BEYOND, ORIGINS, Worlds Part I und Worlds Part II sowie die neueren Updates Voyagers, Xeno Arena, The Swarm und COSMOS.

Damit stehen euch auch unterwegs die zahlreichen Möglichkeiten des Weltraumabenteuers offen. Ihr könnt fremde Planeten erkunden, Ressourcen sammeln, Raumschiffe verbessern, Handel treiben, gegen Weltraumpiraten kämpfen oder einfach die nächste unbekannte Welt entdecken.

Touch-Steuerung, Controller und Konsolengrafik

Für die Umsetzung hat Hello Games das Spiel eigens an die Touch-Steuerung angepasst. Wer lieber mit klassischen Eingabegeräten spielt, darf aber auch einen Controller oder Maus und Tastatur verwenden.

Technisch verspricht das Studio eine Darstellung auf Konsolenniveau. Zum Einsatz kommt unter anderem Apples MetalFX-Technologie, die bei der Grafikdarstellung helfen soll. Auch Geräte mit Chips der M-Serie werden unterstützt.

Die gute Nachricht für BesitzerInnen älterer Smartphones: Bereits ab dem iPhone 11 soll das Abenteuer spielbar sein. Der Download fällt mit rund 4 GB zudem überraschend kompakt aus.

Wie gut sich das riesige Universum tatsächlich auf einem Smartphone spielen lässt, wird sich Ende Oktober zeigen. Ein neuer Trailer liefert schon jetzt einen ersten Eindruck von der mobilen Umsetzung.

No Man’s Sky erscheint am 28. Oktober für iOS. Auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs ist das Weltraumabenteuer bereits erhältlich.

Der IOS-Deep-Dive:

via Gematsu, Bildmaterial: No Man’s Sky, Hello Games