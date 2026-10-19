Neues Oldschool-RPG vom CrossCode-Publisher orientiert sich an Baldur’s Gate und Ultima

Bei Deck13 hat man einen Riecher für feine Indies. Mit Deck13 Spotlight unterhält man ein Label, das in den letzten Jahren Spiele wie CrossCode und Chained Echoes hervorgebracht hat. Aktuell schmiedet man unter anderem Forge of the Fae.

Mit Lair of the Leviathan hat man nun eine weitere neue Ankündigung gemacht. Das rundenbasierte Oldschool-RPG spielt in einer „händisch geschaffenen Pixelwelt“ und orientiert sich an Klassikern wie Ultima, Pool of Radiance und den frühen „Baldur’s Gate“-Spielen.

Entwickelt wird Lair of the Leviathan von Nostalic Realms und Whiskybarrel Studios – „zwei Soloentwickler, die sich zusammengeschlossen haben, um das Spiel ihrer Träume zu realisieren. Allein, weil niemand anderes sich diesem Traum annahm“, beschreibt Deck13.

„RPGs haben über die letzte Dekade viel ihrer Identität eingebüßt. Einst ging es um die Erkundung, darum, eure eigene Geschichte zu schreiben. Sich in Nebenaufgaben zu verlieren, eine Gruppe zu formieren und sich in spannenden rundenbasierten Kämpfen gegen allerlei Gefahren zu behaupten.“ Darauf will Lair of the Leviathan offenbar wieder den Fokus lenken.

Man verspricht: „Gigantische Welten, die man in seiner eigenen Geschwindigkeit erkunden konnte. Handgebaute Dungeons und Städte, voller Details und gefüllt mit Leben. Spiele, die immer das Erlebnis der Spieler im Fokus hatten, anstatt alles mit Bombast zu überfrachten. Karten im Spiel, die dazu einluden, einen eigenen Weg zu finden, statt sie mit Aufgabenlisten und Questmarkern zu befüllen. Das ist, worum es in Lair of the Leviathan geht.“

Lair of the Leviathan erscheint für PCs und noch nicht näher bezeichnete Konsolen, einen Termin gibt es noch nicht. Das Spiel kann jetzt auf Steam und GOG auf die Wunschliste gepackt werden. Unten seht ihr den ersten Trailer.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Lair of the Leviathan, Nostalic Realms, Whiskybarrel Studios, Deck13