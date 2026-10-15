„All-Star-JRPG“ verschoben: Jetzt hat auch Nacon gemerkt, dass am selben Tag auch Zelda erscheint

Nacon hat bekanntlich Wort gehalten: Trotz der Insolvenz von Entwickler Midgar Studio hat man das Action-RPG Edge of Memories fertiggestellt und kürzlich auch mit einem Termin versehen. Das „All-Star-JRPG“ sollte demnach am 5. November für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Nun hat man wohl auch bei Nacon gemerkt, dass am selben Tag auch Zelda: Ocarina of Time* und Stellar Blade* für Switch 2 erscheinen und wenig später bekanntlich GTA 6. Kommando zurück, folgerichtig: Man teilte heute den 3. Dezember als den neuen Termin mit.

„Die ruhigere Phase am Ende des Jahres wird es den Spielenden ermöglichen, das Spiel in ihrem eigenen Tempo zu entdecken und in vollen Zügen zu genießen“, heißt es. So kann man’s auch sagen. Erfreulich aber: „Um ihnen die Wartezeit zu verkürzen, wird Anfang November eine aktualisierte Demo auf Steam verfügbar sein.“

Bis dahin gibt es den neuen „Environment Trailer“, den ihr euch unten ansehen könnt. „Edge of Memories ist ein Action-RPG aus der Third-Person-Perspektive, das den Spielenden ein episches Abenteuer auf dem Kontinent Avaris bietet und sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge geeignet ist.“

„Ihre Reise führt sie durch Landschaften, die ebenso beeindruckend wie geheimnisvoll und gefährlich sind. Sie besuchen die üppigen Ebenen von Argat, den dichten und mystischen Wald von Kaishan sowie die Gebiete des Sanctoriums im Kezal-Gebirge.“

Den Titel als „All-Star-JRPG“ hat sich Edge of Memories mit seiner Besetzung verdient. Zu diesem gehören neben Sawako Natori (NieR, Drakengard) auch Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) – die Musik von Cedric Menendez steuert Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) das Final Theme bei. Auch Emi Evans werdet ihr hören.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Edge of Memories, Midgar Studio, NACON