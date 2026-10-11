Phantom Blade Zero erscheint schon bald – doch eine Nachricht enttäuscht Sammler

Lange müssen sich Action-RPG-Fans nicht mehr gedulden. Nach einer Verschiebung vom September auf den 29. Oktober 2026 steht Phantom Blade Zero inzwischen kurz vor seiner Veröffentlichung. Doch ausgerechnet kurz vor dem Launch gibt es eine Nachricht, die vor allem SammlerInnen physischer Spiele nicht gefallen dürfte.

Denn offenbar wird das Action-RPG von S-Game zum Verkaufsstart ausschließlich digital erhältlich sein.

Keine Disc-Version zum Launch?

Wie GameRant berichtet, hat ein Spieler beim Händler Play-Asia nachgefragt, ob eine physische Ausgabe von Phantom Blade Zero geplant sei. Die Antwort fiel ernüchternd aus: Demnach soll zum Veröffentlichungstermin keine Disc-Version angeboten werden.

Eine offizielle Bestätigung seitens S-Game steht allerdings noch aus. Ebenso unklar ist, ob später möglicherweise eine physische Edition nachgereicht wird.

Für Fans, die ihre Spiele lieber ins Regal stellen, wäre das jedenfalls eine Enttäuschung. Zumal die Diskussion um physische Veröffentlichungen und den langfristigen Besitz digitaler Spiele zuletzt wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Dass Fans grundsätzlich an physischen Versionen interessiert sind, zeigte sich beispielsweise bei Wolverine.

Die Vorfreude bleibt groß

An Interesse mangelt es Phantom Blade Zero jedenfalls nicht. Bereits im September konnte das Wuxia-Action-RPG laut Bericht mehr als drei Millionen Wunschlisteneinträge auf verschiedenen Plattformen verzeichnen.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte außerdem die Beteiligung von Actionstar Donnie Yen, der nicht nur als kreativer Berater mitwirkt, sondern auch einen der zentralen Gegenspieler verkörpert.

Ob die möglicherweise fehlende Disc-Version die Vorfreude einiger Fans trübt, bleibt abzuwarten. Fest steht bislang nur: Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober für PlayStation 5 und PCs. Derweil findet ihr Phantom Blade Zero seit einiger Zeit im PlayStation Store. Wer unbedingt eine physische Ausgabe möchte, sollte zunächst eine offizielle Stellungnahme von S-Game abwarten.

via GameRant, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME