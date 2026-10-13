Crazy Taxi: World Tour präsentiert die Brasilien-Karte im neuen Trailer

Auch in Brasilien gibt es große Spieleevents – SEGA nutzt die Gelegenheit der Brasil Game Show 2026, um die neue Brasilien-Karte in Crazy Taxi: World Tour zu zeigen. Vorgestellt wurde der neue Trailer von Kenji Kanno, dem Schöpfer des Originalspiels Crazy Taxi und Produzenten von Crazy Taxi: World Tour.

Damit ist die vierte von fünf im Spiel enthaltenen Karten bekannt. Da alle In-Game-Areale bisher in Ländern mit Spielemessen vorgestellt wurden, ist nun die Frage, welches Land es zuletzt ins Spiel schafft. Möglicherweise hilft da ein Blick in den Event-Kalender?

In Deutschland (zur Gamescom) gab es Würstchen, Burgen und die Autobahn, in Japan (pünktlich zur Tokyo Games Show) die Shibuya-Kreuzung, den Tokyo Tower, den Mount Fuji, eine große SEGA-Arcade sowie bekannte Läden wie Ichiran und Kani Doraku, während die US-Westküste dagegen am ehesten wie klassisches Crazy Taxi mit seinen Hügeln, Stränden und dichtem Stadtverkehr wirkt.

In Brasilien hört ihr nicht nur landestypische Klänge („Olá!“), sondern seht ebenfalls dichte Stadtstraßen und atemberaubende Küstenlinien. Dazu gibt es lokale Läden wie „Habib’s“, „Fogo de Chão“ und „Fast Shop“. „Neben den strahlenden, lebhaften Stränden und der eindrucksvollen Naturkulisse hoffen wir, dass die Spielerinnen und Spieler ganz in die Schönheit und die aufregende Atmosphäre Brasiliens eintauchen können“, sagt Kenji Kanno.

Crazy Taxi: World Tour soll 2027 für Xbox Series, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen und ist ein „Xbox Play Anywhere“-Titel. Es kann jetzt auf Xbox Series, Xbox auf PC, Steam und PlayStation 5 auf die Wunschliste gesetzt werden.

Die Basilien-Map:

Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA