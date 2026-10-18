Über 10 Millionen Aufrufe: Anime-Dämonin aus Drunken Goddess Reflux geht viral

Eine pinkhaarige Dämonin, reichlich Hochprozentiges und ein gefährliches Trinkspiel nach Art des russischen Roulettes: Das sind die Zutaten für den Refrain, der inzwischen rund zehn Millionen Menschen weltweit im Ohr geblieben sein dürfte.

Der Song „DEMON’S SHOT“ von Aiobahn +81 und Demondice mixt diese Zutaten zu einem eingängigen Cocktail. Er dient als Teaser für das neue Indie-Spiel Pukey Goddess Shot Trick, das im Westen unter dem Titel Drunken Goddess Reflux erscheint.

„Vergiss Anstand und Moral, verabschiede dich von allen Grenzen.“

In Drunken Goddess Reflux geht es darum, mit einer Dämonin, die den Protagonisten „so sehr liebt, dass sie ihn töten möchte“, ein tödliches Überlebensspiel zu bestreiten. Leben und leben lassen war gestern: Hier heißt es, die Seele auszuspucken oder ausspucken zu lassen.

Genau darin liegt der Reiz: Drunken Goddess Reflux verbindet Psycho-Horror, unmoralische Tricks und düstere Enden mit einer bizarren Party-Ästhetik – fast wie ein hemmungsloser Clubabend, bei dem alles auf dem Spiel steht.

Und tatsächlich macht der Song Lust auf das Spiel: Je mehr Alkohol im Spiel die Kehle hinunterfließt, desto mehr Regeln dürfen gebrochen werden. Der Clip zeigt die dämonische Antagonistin nicht als bloßes Maskottchen, sondern zugleich als Verführerin und Gegnerin.

Der elektronische Beat von Aiobahn +81 unterstreicht den Mix aus Verführung, dem Wunsch, „sich gehen zu lassen“, und der unterschwelligen Gefahr – zumindest, bis sich die Dämonin mal wieder unfreiwillig übergibt. Im Musikvideo passiert das gleich zweimal; auch der Trailer zum Spiel endet auf diese Weise.

Bereits über 400.000 Wishlists

Drunken Goddess Reflux steht bereits auf mehr als 400.000 Steam-Wunschlisten. Das zeigt, dass der ungewöhnliche Mix von WHO YOU und Alliance Arts das Potenzial hat, ein weiterer Hit mit Beteiligung von Alliance Arts zu werden.

Schon in der Vergangenheit machte Alliance Arts mit ungewöhnlichen Titeln wie Needy Streamer Overload – bislang der erfolgreichste Titel des Unternehmens – und Yunyun Syndrome?! Rhythm Psychosis auf sich aufmerksam.

Die Dämonin mit Alkoholproblem könnt ihr ab dem 19. Oktober 2026 im Rahmen des Steam Next Fest in einer Demo erleben. Die Vollversion von Drunken Goddess Reflux erscheint am 8. Dezember 2026 auf Steam.

Aiobahn +81 feat. Demondice – Demon’s Shot

Trailer zu Drunken Goddess Reflux

Bildmaterial: Aiobahn