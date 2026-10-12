Das neue Spiel der Sackboy-Macher führt euch auf eine Mission mit besonderer Perspektive

Publisher pQube Games hat mit dem 11. Februar 2027 schon jetzt den konkreten Termin für Spyder: Agent 8 verraten. Der retro-futuristische Spionagethriller erscheint dann für PCs, PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch. Für PS5 gibt es eine physische Version, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist.

Es handelt sich dabei um nicht weniger als das neue Spiel der Entwickler hinter Sackboy: A Big Adventure und Little Big Planet 3 – Sumo Digital. Ein neuer Trailer stellt euch das Stealth-Adventure heute vor.

Ihr schlüpft in die Rolle von Agent 8, dem kleinsten Spion der Welt. Agent 8 ist eine kleine Roboterspinne, die von der Secret Agent Facilitation Enterprise entwickelt wurde, um Orte zu infiltrieren, die für menschliche Spione unerreichbar sind. Agent 8 ist dafür ausgestattet mit Haftfüßen und einer Reihe von Hightech-Gadgets.

Spieler erleben die weltumspannenden Missionen aus einer völlig neuen Perspektive, während sie sich durch die proportional überdimensionierten Umgebungen schleichen, um diese kletternd und krabbelnd zu erkunden. Rettet gestrandete Astronauten, stoppt außer Kontrolle geratene Züge und überlistet Sicherheitsvorkehrungen, um knifflige Rätsel zu lösen.

Das BAFTA-gekrönte Studio Sumo Digital hat jetzt auch eine Demo bei Steam an den Start gebracht, die bisher gesammeltes Feedback von Spielenden umsetzt und zahlreiche Updates bietet. Seht unten den neuen Trailer!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Spyder: Agent 8, Sumo Digital, pQube Games