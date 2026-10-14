Eines der erfolgreichsten Naruto-Spiele erscheint nach zehn Jahren endlich auch im Westen

Immer wieder sah man in unseren Gacha-Charts ein Spiel, das bislang nur in China spielbar war. Jetzt kündigt Bandai Namco eine globale Version des von „Roco Kingdom“-Entwickler MoreFun Studios entwickelten Kampfspiels Naruto Mobile für iOS und Android an.

„Erlebe die Geschichte von Naruto und anderen ikonischen Charakteren mit anime-inspirierten Ninjutsu, spektakulären Ultimate-Jutsu und schnellen Kämpfen! Eine große Auswahl an Shinobi aus der gesamten Serie ist als spielbare Charaktere dabei! Sammle deine Lieblings-Shinobi und bestreite deine Traumkämpfe“, so wird das Spiel von Bandai Namco beworben.

Ob es den Erwartungen entspricht, könnt ihr bald selbst herausfinden – als ersten Einblick ins Spiel gibt es einen neuen Trailer. Naruto Mobile erschien bereits vor über zehn Jahren, am 19. Mai 2016 in China, und gehört zu den erfolgreichsten Mobile-Spielen der Welt. Bald kann man das Spiel auch im Westen erleben – allerdings gibt es dafür noch keinen konkreten Termin.

Die Lokalisierung des chinesischen Spiels wird im Rahmen von „Project Rasengan“ vorgenommen. Mit ihm sollen von 2027 bis 2029 mehrere Naruto-Projekte weltweit zugänglich gemacht werden. Dazu gehören nicht nur Naruto Mobile, sondern auch die Anime-Limited-Series Naruto x Ninku, das Sammelkartenspiel Naruto Card Game und der Manga Naruto: Shadow Rising. Weitere Projekte werden erwartet.

Der neue Trailer:

Ein Trailer von 2015:

Bildmaterial: Naruto Mobile, MoreFun Studios, Bandai Namco