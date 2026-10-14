Mit Xyloblade gegen fiese Puppen: Dieses Roguelite will Hi-Fi Rush und Hades kreuzen

Rhythmusspiele gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Varianten. Doch was passiert, wenn Musik nicht einfach nur die Kämpfe begleitet, sondern selbst zur wichtigsten Waffe wird? Genau diese Frage möchte das Indie-Studio RibCage Games mit seinem Debütprojekt Alpha Nomos beantworten.

Das ungewöhnliche Rhythmus-Action-Roguelite ist seit dem 12. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs über Steam erhältlich. Zum Start gibt es jetzt einen neuen Trailer. Der Entwickler nennt dabei aktiv Hi-Fi Rush und Hades als Vorbilder.

Wenn der Rhythmus über Leben und Tod entscheidet

In Alpha Nomos ist die Musik aus dem Gleichgewicht geraten – und mit ihr gleich die ganze Welt. Städte stehen verlassen da, ein einst fröhlicher Zirkus hat sich in einen Albtraum verwandelt und die dortigen Puppen machen Jagd auf alles, was sich bewegt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Cello, die gemeinsam mit ihren Freunden versucht, der Welt ihren verlorenen Rhythmus zurückzugeben. Dafür greift sie zu ziemlich ungewöhnlichen Waffen.

Zum Einsatz kommen nämlich echte Musikinstrumente, darunter die sogenannten Xyloblades, eine Mischung aus Xylophon und Schwertern. Besonders interessant: Sämtliche Instrumente wurden von echten MusikerInnen im Studio eingespielt. Jeder Treffer soll sich dadurch auch musikalisch bemerkbar machen.

Anders als bei manchen Rhythmusspielen werden eure Eingaben nicht automatisch an den nächsten Taktschlag angepasst. Jeder Angriff erfolgt exakt dann, wenn ihr die Taste drückt. Wer im richtigen Rhythmus bleibt, kämpft entsprechend effektiver.

Jeder Durchgang klingt anders

Typisch für ein Roguelite verändert sich euer Spielstil mit jedem neuen Durchgang. Dafür sorgen musikalische Verbesserungen wie Reverb, Flanger und Delay, die nicht nur eure Fähigkeiten beeinflussen, sondern auch den Soundtrack verändern.

Je besser ihr spielt, desto mehr entwickelt sich die Musik weiter. Unterschiedliche Kombinationen der Verbesserungen sollen dafür sorgen, dass sich die einzelnen Durchgänge sowohl spielerisch als auch akustisch voneinander unterscheiden.

„Wir hatten immer das Gefühl, dass Rhythmusspiele noch weiter gehen könnten“, erklärt Itamar Berner, CEO von RibCage Games. Deshalb habe man ein Spiel entwickeln wollen, in dem der Takt nicht bloß im Hintergrund läuft, sondern den Kampf bestimmt.

Der Launch-Trailer:

Bildmaterial: RibCage Games, Alpha Nomos