Tokio 1998, Dauerregen und ein düsteres Geheimnis: Lo-Fi-Thriller Rain98 erhält Demo

Tokio im Jahr 1998. Es regnet ununterbrochen, die Straßen von Shibuya versinken in einer melancholischen Atmosphäre und irgendwo wartet ein Mädchen, das behauptet, die ganze Welt beenden zu können. Klingt nach einem ungewöhnlichen Ausgangspunkt für ein Videospiel? Ist es auch.

Mit Rain98 arbeitet das Entwicklerstudio C#4R4CT3R an einem psychologischen Suspense-Abenteuer, das Visual-Novel-Elemente mit Erkundung und einer gehörigen Portion Nostalgie verbindet. Das Spiel wurde sogar schon vor einem Jahr enthüllt.

Jetzt gibt es gute Nachrichten für alle, die neugierig geworden sind: Eine kostenlose Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar. Und die fällt überraschend umfangreich aus.

Drei Stunden im verregneten Tokio

In Rain98 verschlägt es euch auf mysteriöse Weise zurück ins Jahr 1998. Dort begegnet ihr Reina Amehara, gesprochen von Rio Tsuchiya. Die junge Frau hält offenbar nicht besonders viel von der Zukunft und behauptet außerdem, die Macht zu besitzen, die Welt zu zerstören.

Fortan verbringt ihr eure Tage mit Reina, teilt euch eine Wohnung und erkundet gemeinsam die Straßen Tokios. Neben Gesprächen und Entscheidungen erwarten euch auch Minispiele, Sammelgegenstände und kleinere Aufgaben, mit denen ihr Geld für euren Lebensunterhalt verdient.

Allerdings ist nicht alles so gemütlich, wie es zunächst scheint. Hinter Reinas Verhalten verbergen sich Geheimnisse, die der Geschichte zunehmend eine unheimliche Note verleihen.

Besonders auffällig ist dabei die Präsentation. Lo-fi-Musik, nostalgische Anime-Optik und das ständige Prasseln des Regens sollen eine ebenso entspannte wie bedrückende Atmosphäre erzeugen.

Die jetzt veröffentlichte Demo umfasst den Beginn der Geschichte bis zur ersten Hälfte des zweiten Kapitels. Damit kommt ihr auf ungefähr drei Stunden Spielzeit.

Später soll die Demo sogar um die zweite Hälfte des Kapitels erweitert werden. Die Vollversion wird insgesamt sieben Kapitel umfassen und voraussichtlich zehn bis 15 Stunden dauern.

Rain98 soll noch 2026 für PCs via Steam und bislang nicht näher genannte Konsolen erscheinen. Die kostenlose Demo unterstützt neun Sprachen, darunter Japanisch, Englisch und Deutsch. Einen neuen Demo-Trailer sowie das Opening könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Der Demo-Trailer:

Das Opening:

via Gematsu, Bildmaterial: C#4R4CT3R, Rain98