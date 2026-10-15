Nur noch ein Monat bis GTA 6: Rockstar zeigt schon heute den offiziellen Launch-Trailer

Der Countdown läuft! Nach jahrelangem Warten ist die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI* endlich zum Greifen nah. Am 19. November 2026 soll das wohl meistdiskutierte Videospiel der vergangenen Jahre für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.

Passend dazu hat Rockstar Games jetzt den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht – und das bereits gut einen Monat vor dem geplanten Verkaufsstart. Fans bekommen damit noch einmal einen neuen Vorgeschmack auf das kommende Open-World-Abenteuer.

Neue Musik von Justice

Der Trailer wird musikalisch vom französischen Elektro-Duo Justice begleitet, das auch für den Original-Soundtrack von „Grand Theft Auto VI” verantwortlich ist.

Mit dabei ist unter anderem der Song „Flower in a Hurricane“, bei dem Justice mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard zusammenarbeitet.

Das Stück ist auch auf Grand Theft Auto VI: The Album enthalten. Der offizielle Soundtrack kann bereits bei den großen Musikstreaming-Diensten vorgemerkt werden. Wer lieber etwas für die eigene Sammlung haben möchte, kann das Album außerdem auf Vinyl oder CD vorbestellen.

Apropos Sammlerstücke: Erst vor wenigen Wochen hatte Rockstar auch eine umfangreiche Collector’s Edition zu Grand Theft Auto VI angekündigt.

Diese schlägt mit stolzen 399,99 Euro zu Buche und wird exklusiv über den Rockstar Store angeboten. Für rund 400 Euro sollte man natürlich einiges erwarten dürfen. Ob die enthaltenen Extras diesen Preis tatsächlich rechtfertigen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Was genau in der Sammleredition steckt, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel nachlesen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series. Auf eine physische Disc werdet ihr aber verzichten müssen. Den neuen Launch-Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Der Launch-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games