Ein unerwarteter Titel aus Guangzhou lässt im neuen Trailer die DLSS5-Technikmuskeln spielen

Dass GTA VI großartig aussieht, daran besteht kein Zweifel – insbesondere für die inzwischen sechs Jahre alte Hardware, auf welcher es läuft. Doch was würde passieren, wenn man die Limitationen entfernt und neueste Technologie mit bestmöglicher Hardware verbindet?

Die Frage beantwortet NetEase Games in seinem Open-World-Wuxia-Abenteuer Where Winds Meet ab Ende November. Es erhält dann Unterstützung für NVIDIA DLSS 5 – als einer der ersten drei Titel weltweit.

Der Trailer weiß zu beeindrucken: Die Bildqualität mit detaillierten Landschaften und Charaktermodellen gehört im Trailer sicherlich zum Besten, was man aktuell im Videospielebereich zu sehen bekommt. Auffällig dabei: Der Trailer zeigt keine Gesichter und Frontalaufnahmen von Charakteren. Zufall oder eine bewusste Entscheidung? Denn gerade hier zeigte DLSS 5 in inoffiziellen Modifikationen Schwächen.

Zuerst wird man die neue Grafik auf den neuen RTX-Spark-Laptops sehen können, genauer ab dem 16. Oktober. Eine breite Unterstützung auf aktuellen RTX-Grafikkarten wird erst Ende November freigeschalten.

„Die Welt von Where Winds Meet für die Spielerinnen und Spieler des Jianghu zum Leben zu erwecken, war für uns schon immer mit Immersion verbunden“, erklärt das Entwicklungsteam. „Mit DLSS 5 können wir diese Vision weiter vorantreiben und der großen Nachfrage der Community nach dieser Technologie gerecht werden“, so Netease in einer Pressemitteilung.

Ein Vergleichsbild:

Der DLSS‑5‑Trailer:

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio