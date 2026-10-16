Das neue Spiel der „Granblue Fantasy“-Macher meldet sich mit einer Demo zurück

Bei der State of Play Japan kündigte Cygames nicht nur das neue Label CygamesEdge an, sondern auch das erste dazugehörige Spiel. Das Studio hinter Umamusume: Pretty Derby und Granblue Fantasy will mit CygamesEdge kleine bis mittelgroße Spiele fördern und in vergleichsweise kurzen Abständen veröffentlichen.

Den Start macht Where the Seeds Fall, das mit seinem künstlerischen und etwas experimentellen Ansatz zur Ankündigung für Aufmerksamkeit sorgte. Mit dem 5. November gab es schon im September einen konkreten Termin, der nun näherrückt. Cygames rückt Where the Seeds Fall also noch einmal ins Rampenlicht.

Das geschieht heute vor allem mit einer spielbaren Demo, die ab sofort bei Steam verfügbar ist. Sie soll nur das Gameplay demonstrieren und bietet keine Story-Spoiler – auf der Narrative und Lore liegt ein großer Fokus des Spiels. In etwa 15 bis 30 Minuten seid ihr durch. Weiterhin gibt es einen neuen Trailer, der einen weiteren Blick auf das Spiel wirft, das am 5. November neben Steam auch für PS5 und Switch 2 (jeweils nur digital) erscheinen soll.

Menschheit zieht sich zurück

Die Menschheit hat sich vor einer als „Fäulnis“ bezeichneten Bedrohung in einen gigantischen Weltenbaum zurückgezogen. Im Mittelpunkt steht ein Soldat, der auf ein sogenanntes „fell child“ trifft – ein Kind, das als Vorbote einer Katastrophe gilt. Trotzdem verspricht er, es zurück an die Oberfläche zu bringen.

Zumindest die Konstellation aus erwachsenem Beschützer und Kind erinnert auf den ersten Blick ein wenig an PRAGMATA, spielerisch schlägt Cygames‘ neues Projekt allerdings einen eigenen Weg ein. Statt hinauf geht es zunächst immer weiter durch den Weltenbaum hinab.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Where the Seeds Fall, Cygames, CygamesEdge, ZEREO