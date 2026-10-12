„Wir wissen, was Fans mögen“ – Nintendo hat keine Pläne, physische Spiele aufzugeben

Physische Videospiele haben es zunehmend schwer. Immer mehr Publisher setzen auf digitale Veröffentlichungen, während es klassische Disc- und Modulversionen immer schwerer haben. Sonys Ankündigung zum geplanten Disc-Aus goss dabei natürlich noch einmal ordentlich Öl ins Feuer. Für SammlerInnen ist das natürlich keine besonders erfreuliche Entwicklung.
Doch zumindest Nintendo möchte physischen Spielen vorerst treu bleiben. Das hat Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo in Lateinamerika, jetzt in einem Interview mit Coelho via Nintendo Everything bekräftigt.
Nintendo weiß, „was Fans wollen“
Auf die Frage nach der Zukunft physischer Veröffentlichungen erklärte van Zyll, dass Nintendo grundsätzlich keine bestimmte Vertriebsform bevorzuge. Vielmehr orientiere man sich daran, was die KundInnen möchten.
„Wir richten uns danach, was die Verbraucher bevorzugen, und berücksichtigen das sehr stark“, so van Zyll sinngemäß.
Die Nintendo Switch 2 sei schließlich erst seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt und unterstütze sowohl digitale als auch physische Spiele. Daran wolle man vorerst nichts ändern.
„Es gibt keine Pläne, physische Spiele aufzugeben. Wir wissen auch, wie sehr die Fans sie mögen“, stellte der Nintendo-Manager klar.
Für SammlerInnen und Freunde physischer Medien dürfte diese Aussage durchaus beruhigend sein. Eine Garantie dafür, dass jedes Spiel auch künftig auf einem Modul erscheint, ist sie allerdings nicht.
Doch da wären noch die Game-Key-Cards …
Ganz ohne Diskussionen kommt Nintendo bei diesem Thema schließlich ebenfalls nicht davon. Mit der „Switch 2“ wurden die sogenannten Game-Key-Cards eingeführt, die zwar als physisches Produkt verkauft werden, das eigentliche Spiel aber nicht vollständig auf dem Modul enthalten.
Stattdessen dient die Karte als digitaler Schlüssel, um die Spieldaten herunterzuladen und anschließend zu starten. Gerade bei Fans klassischer Retail-Versionen, aber auch Entwicklern, stößt dieses Konzept auf Kritik.
Nintendo unterscheidet bei „Switch 2“ somit zwischen herkömmlichen Spielmodulen und Game-Key-Cards. Die Aussage von van Zyll bedeutet also nicht zwangsläufig, dass künftig sämtliche physischen Veröffentlichungen auch vollständig auf dem Datenträger enthalten sein werden.
Immerhin: Ein vollständiger Abschied vom physischen Spielemarkt steht bei Nintendo derzeit nicht auf dem Plan. Wie sich das Verhältnis zwischen klassischen Modulen, Game-Key-Cards und digitalen Downloads langfristig entwickeln wird, bleibt abzuwarten.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames
6 Kommentare
Joa... in Form von Key Cards...
Bei aller Liebe aber das ist so eine Heuchlerei. Solange man nicht direkt sagt, dass man auf richtige physische Versionen setzt, abseits von den Key Cards Quatsch, ist die Aussage genauso viel Wert, wie ein Pups xD
Egal ob Sony, Nintendo oder Microsoft... man kann die alle aktuell nur noch in die Tonne kloppen.^^
Naja, Game-Key-Cards vereinen für mich das Schlechte aus beiden Welten:
- Die physische Version funktioniert ohne erstmaligen zusätzlichen Download von Nintendos Servern nicht.
- Die digitale Installation ist gleichzeitig an das physische Medium gebunden.
Damit hat man weder die Unabhängigkeit eines klassischen physischen Spiels noch den Komfort einer rein digitalen Version. Das Medium ist zwar physisch vorhanden, enthält aber nicht das vollständige Spiel.
Die dann aber auch circa 80-90% aller erhältlichen Retail-Spiele ausmachen. Und das macht die Aussage des Typen etwas scheinheilig. Sony kann am Ende das gleiche bei der PS6 sagen, dass sie Gamern geben, was sie wollen: Eine Hülle, die man im Geschäft kaufen kann und darin ist ein Code. Klar, man hat immer das ausgeleierte Argument, dass man ne GKC halt weiterverkaufen kann und das rettet für viele das Format glaube ich. Ist natürlich nicht einmal unwichtig, denn so überlebt zumindest der Gebrauchtmarkt.
Meine Meinung zur Game-Key Card ist auch bekannt und hat sich wenig geändert. Meine Freundin hatte mir ja zur Aufheiterung wegen meines Fernsehers ja die Deluxe Edition von Onimusha geschenkt. Und ganz ehrlich, ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, weil ich durchgehend das Gefühl habe, hier ein gemietetes Spiel aus der Videothek zu spielen, allerdings nicht mit täglicher Leihgebühr sondern einem Festpreis. Wenn ich das Spiel von der SD-Karte lösche (Speicher ist knapp auf der Switch 2 und es ist 35 Gigabyte groß), ist es weg und ich müsste es mit meiner schäbigen Leitung dann wieder lange runterladen. Gut möglich, dass ich hier sehr empfindlich reagiere, aber jetzt, wo ich mal eine habe, wenn auch nicht selbst bezahlt, ist es für mich einfach ne Verschwendung, so etwas zu sammeln. Das einzige, was diese Deluxe Version rettet ist dann das Steelbook.
Aber ja, ich denke, Nintendo sollte nicht solche Aussagen treffen. Diese Key-Cards wurden weitestgehend kritisiert und von Spielern abgelehnt und machen halt den größten Teil des Retail-Sortiments aus. Und das ist ein Szenario, welches Nintendo halt exklusiv geschaffen hat und von den Publishern größtenteils mit Beifall entgegengenommen wurde.
Es gibt halt nach wie vor Ausnahmen, bei solchen Brechern wie Final Fantasy VII, die wirklich nicht auf ne Karte passen und den Leuten hier dann zumindest ne Alternative anbieten. Aber die meisten würden halt perfekt auf ne Cartridge passen. Sieht man ja nun bei sämtlichen Resident Evil Titeln, die am 15.10 erscheinen. Resident Evil 3 ist gerade mal 12 Gigabyte groß.
Sony wusste ja auch was die Fans mögen, die wussten aber auch was die Company mag :>
lächerliche Aussage, wenn die wüssten was Fans wollen, gäbe es keine Game Key Cards.. vor allem wenn man sich ins gemachte PR-Nest dank Sony setzt, umgeben vom eigenen Glashaus, auf das die Fans mit Steinen schmeißen.
Die Aussage hätte nur dann wirklich Gewicht, wenn sie Veranlassung gewesen wäre dank Sony's Desaster anzukündigen, dass GKC's eingestellt werden und es nur noch rein physische Spiele gibt. das wäre ein Statement gewesen, das dem Saftladen an Glaubwürdigkeit verliehen hätte, wenn man das umsetzen würde im Zusammenhang mit der Aussage "wir wissen was Fans wollen"...
komischerweise weiß man irgendwie immer, was die Leute wollen, um dann genau das Gegenteil von dem zu machen, was die Leute wollen