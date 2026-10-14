Final Fantasy VII Remake, Persona und Evangelion in einem Spiel: Sonic macht’s möglich

Im Rahmen des Livestreams zu den World Championship Finals gab SEGA die neue Roadmap für die kommenden Updates zu Sonic Racing: CrossWorlds im zweiten Jahr bekannt. Diese beginnt offiziell am Dienstag, den 3. November 2026.

Neu ist der Duellmodus mit 1-gegen-1-Duellen bis zur Ziellinie. Die spielverändernde Duel-Boost-Leiste füllt sich mit Itemnutzung und vergangener Spielzeit, wodurch andere Strategien notwendig werden. Dazu gibt es auch ein Upgrade des Gadget-Systems mit einem „Super Slot“ für Gadgets. Neu ist auch, dass DLC‑Charaktere jetzt als Gegner erscheinen – unabhängig davon, ob ihr sie gekauft habt oder nicht.

Kostenlose und kostenpflichtige Inhalte im zweiten Jahr

Als kostenloses Update gibt es Bayonetta am 3. November 2026 als Charakter, sie wird über den Rival-Duel-Modus freigeschaltet. Dazu kommt Aigis, ein Mitglied der Specialized Extracurricular Execution Squad und Austauschschülerin an der Gekkoukan High. Sie wird Anfang 2027 ins Spiel hinzugefügt. Alle Gratis-Charaktere erhalten ein eigenes Event. Als kostenloses Fahrzeug gibt es den McLaren Racing, gefahren von Sonic. Er wird zwei Lackierungen bekommen und im November 2026 verfügbar sein.

Sechs Premium-DLC-Packs

Das erste DLC-Pack mit Godzilla erscheint am 3. November 2026 und enthält die Strecke Godzilla Escape, die Fahrzeuge Godzilla Cruiser, King Ghidorah Coupe, Mothra Surf und mehrere Jukebox-Musiktitel und Sounds.

Das zweite DLC-Pack mit Evangelion erscheint im Januar 2027. Hier werdet ihr Tokyo-III erkunden können – mit den Fahrerinnen Rei Ayanami, Asuka Shikinami Langley und deren “Rennwägen” EVA-01 (TEST TYPE), EVA-00 (PROTO TYPE), EVA-02 (PRODUCTION MODEL).

Zu den Jukebox-Musiktiteln und Sounds gesellen sich auch neue Charakter-Emotes. DLC-Pack #3 – Virtual Sanrio Puroland Pack – erscheint im Q2 2027 mit der Strecke Virtual Sanrio Puroland und Hello Kitty und Kuromi als spielbaren Charakteren. Ihre Fahrzeuge sind die niedlichen Hello Kitty Apple Kart sowie der Kuromi Charming Cruiser. Auch hier gibt es zusätzliche Jukebox-Musiktitel, Charakter-Emotes und Sounds.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2027 folgen das SEGALAND Pack mit After Burner, OutRun und Super Megalo. Ende des Jahres dürfte für die meisten JPGAMES-BesucherInnen der interessante Inhalt des DLCs erscheinen, mit dem Midgar Pack (Arbeitstitel) aus der Final Fantasy VII Remake Series und dem Reload Revival Royal Pack aus der Persona-Serie.

Als weitere Inhalte gibt es zahlreiche weitere Inhalte, etwa das SEGA Controllers Decal Pack mit GENESIS Controller, SEGA SATURN Controller, Dreamcast Controller, Dreamcast Visual Memory Unit, das SEGA Consoles Pack ab dem 3. November 2026, die Fahrzeuge Genesis Tower US, SegaSaturn JP, Dreamcast EU und das Super Shadow Pack ab dem 3. November 2026.

Trailer zu den DLC-Inhalten:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA