Nach 32 Jahren: Dieses verschollene SNES-Spiel erscheint jetzt für moderne Konsolen

Manchmal brauchen Videospiele etwas länger bis zu ihrer Veröffentlichung. Im Fall von Moto-X waren es allerdings gleich mehrere Jahrzehnte. Das ursprünglich für 1994 geplante Rennspiel sollte damals für das Super Nintendo erscheinen, wurde jedoch kurz vor seiner Fertigstellung gestrichen.

Jetzt bekommt der ungewöhnliche Retro-Titel eine weitere Chance. Am 16. Oktober erscheint Moto-X für Nintendo Switch und ist dank Abwärtskompatibilität auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar. Zudem erscheint das Spiel noch für die PlayStation 4 und 5 sowie für die Xbox.

Ein vergessenes Stück SNES-Geschichte

Entwickelt wurde Moto-X von Software Creations, einem Studio, das unter anderem an der Commodore-64-Version von Bubble Bobble beteiligt war.

Obwohl das Motocross-Spiel nahezu fertiggestellt war, verschwand es damals in der Schublade. Gründe dafür waren unter anderem Zweifel am spielerischen Umfang sowie eine Neuausrichtung des Publishers auf interaktive Filmspiele.

Erst 2023 erschien Moto-X erstmals offiziell, damals als physisches SNES-Modul. Nun folgt mit Publisher Ratalaika Games die digitale Veröffentlichung für moderne Konsolen.

Spielerisch erwartet euch eine klassische Motocross-Simulation mit drei Schwierigkeitsgraden, jeweils fünf Strecken und Motorrädern der Klassen 250, 550 und 750 ccm. Zusätzlich gibt es freischaltbare Bonusstrecken, Power-ups und einen Splitscreen-Modus für zwei Personen.

Große technische Verbesserungen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Die Neuveröffentlichung orientiert sich weitgehend am ursprünglichen SNES-Spiel.

Im Nintendo eShop wird Moto-X für 5,99 Euro angeboten. Wer lieber ein echtes SNES-Modul besitzen möchte, kann dieses weiterhin bei Piko Interactive erwerben – allerdings zu einem deutlich höheren Preis.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Ratalaika Games, Moto-X