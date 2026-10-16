Dieses emotionale Abenteuer der „To the Moon“-Macher gibt es jetzt auch für Konsolen

Manchmal braucht es keine riesige Spielwelt oder Dutzende Stunden Spielzeit, um eine bewegende Geschichte zu erzählen. Das bewies das Indie-Studio Freebird Games bereits mit To the Moon und Finding Paradise.

Jetzt bekommt ein weiteres kleines Abenteuer des Studios eine neue Chance. A Bird Story, das ursprünglich 2014 für PCs erschien, ist ab sofort auch für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch erhältlich. Publisher Serenity Forge verlangt dafür gerade einmal 3,99 Euro.

Eine Geschichte ganz ohne Worte

Im Mittelpunkt von A Bird Story steht ein kleiner Junge, der eines Tages einen verletzten Vogel findet. Was folgt, ist eine etwa einstündige Geschichte über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden.

Das Besondere daran: Das gesamte Abenteuer kommt ohne Dialoge aus. Stattdessen erzählen die Entwickler ihre Geschichte ausschließlich durch Bilder, Animationen und Musik. Dabei verschwimmen immer wieder die Grenzen zwischen Realität und Fantasie.

Spielerisch verbindet der Titel einfache Adventure-Elemente mit der klassischen Pixeloptik japanischer Rollenspiele. Im Vordergrund steht allerdings ganz klar die Erzählung.

Für die Konsolenveröffentlichung gibt es auch einige technische Anpassungen. Dazu gehören eine native 16:9-Darstellung, eine Auflösung von bis zu 4K, Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz sowie eine verbesserte Audioqualität.

Auf PlayStation 5 wird außerdem das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützt. Neue Erfolge beziehungsweise Trophäen sind ebenfalls mit dabei.

Wer die emotionalen Geschichten von To the Moon mochte, könnte hier also ein weiteres kleines Abenteuer für einen gemütlichen Abend finden. Den neuen Launch-Trailer gibt es unten.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Freebird Games, Serenity Forge, A Bird Story