Dieses von Secret of Mana inspirierte „keltische JRPG“ will euch im März begeistern

Über 220.000 US-Dollar konnte Forge of the Fae bei Kickstarter einspielen. Wir haben schon mehrfach über das rundenbasierte RPG berichtet, auch dank Inspirationen wie Secret of Mana, Final Fantasy, Breath of Fire und Chrono Trigger.

Letztes Jahr kam es dann, wie es kommen musste: Ein Publisher schloss sich Forge of the Fae und Entwickler Datadyne an. Seitdem waren die Beteiligten fleißig und machten stets Fortschritte, die Datadyne und der neue Publisher Deck13 Spotlight (Chained Echoes, CrossCode) jetzt mit einem neuen Trailer visualisieren.

Das Video grenzt außerdem den Zeitraum für die Veröffentlichung auf März 2027 ein. „Ein wichtiger Meilenstein ist endlich erreicht worden, denn die harte Arbeit der letzten fünf Jahre von Deck13 und Datadyne führt langsam aber sicher zu einem vollendeten Spiel. Und diesen Meilenstein gilt es entsprechend zu feiern“, freut man sich.

„Begleitet Fiora und ihre Freunde auf ihrer Reise, um eine Reihe mysteriöser Fälle aufzuklären, bei denen Menschen einfach verschwunden sind. Erkunde eine mystische Welt, die vom Irland des 19. Jahrhunderts inspiriert ist, doch seid gewarnt: Eure Entscheidungen beeinflussen, was die Zukunft bereithält. Vielleicht weckt ihr sogar eine uralte Macht“, so die Einführung.

Komplexes, rundenbasiertes Kampfsystem

Inspiriert von eingangs erwähnten, klassischen JRPGs will Forge of the Fae ein komplexes, rundenbasiertes Kampfsystem bieten. Spielende „müssen das ARC-Kristall-System und das Adrenalin-System meistern, die vielseitige, anpassbare Zaubersprüche und Fähigkeiten bieten und den Kämpfen Tiefe und Spannung verleihen.“

Forge of the Fae erscheint im März 2027 für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC via Steam und GOG. Eine kostenlose Demo ist über Steam erhältlich. Zu einer physischen Edition gibt es noch keine Details.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Forge of the Fae, Deck13, Datadyne