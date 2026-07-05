Das war … Kalenderwoche 27/2026

Wer es mit Videospielen hat, kam diese Woche nicht an der Meldung vorbei, dass Sony die Disc-Produktion einstellt. Neben weiteren Meldungen und den Videos der Woche haben wir schließlich noch je ein Review und Preview sowie die Juli-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es war eine sehr unerfreuliche Meldung, vor allem für Sammler. Sony will ab Januar 2028 keine Spiele mehr auf Disc veröffentlichen. Die Fabriken stellen bereits entsprechend um. Zudem fängt Sony damit an, die digitalen Stores für PlayStation 3 und PS Vita zu schließen, es werden auch über 500 Filme gelöscht, auch wenn ihr diese gekauft habt. Sonys Entscheidung ist auf viel Widerstand gestoßen, auch Hideo Kojima äußerte sich kritisch. Des Weiteren gibt es Gerüchte zu höheren Kosten bei der PS6 und offiziell sind Andeutungen für einen PlayStation-Handheld.

Immerhin scheint es bei Nintendo nicht in eine rein digitale Zukunft zu gehen, so sieht es jedenfalls ein Analyst. Zur Switch 2 könnte uns eine überarbeitete Hardware erwarten, wenn man aktuelle Hinweise beachtet.

Zum kommenden Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) sind in der Epic-Datenbank erste DLC-Einträge aufgetaucht. Zur Trilogie schafft es zudem ein Roman in den Westen.

Ebenfalls einige Aufregung gab es rund um das neue Dead or Alive 6 Last Round (PS5, Xbox Series, PC) und zwar wegen den DLCs. Zudem fehlt eine Upgrade-Möglichkeit von der Vorgängerversion.

Neu enthüllt wurde mit Wild Wild Eden (PC) ein Survival-Crafting-RPG. Gleich eine eigene Nintendo Direct konnten wir zu Splatoon Raiders (Switch 2) verfolgen. Mit erstem Gameplay-Material hat uns das erst neulich angekündigte Attack on Titan 3 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) versorgt. Den Eröffnungsfilm gab es zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC), zum Begleit-Anime gibt es eine längere Vorschau. Einem speziellen Charakter aus Virtua Fighter Crossroads gehörte ebenfalls die Bühne.

Zum düsteren CRYMELIGHT (PS5, Switch 2, PC) könnt ihr euch einen neuen Trailer ansehen. Aus Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) standen sowohl der Protagonist als auch Rise Kujikawa im Fokus. Gar einen früheren Veröffentlichungstermin erhalten hat Onimusha: Way of the Sword (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Anfang August geht es mit der nächsten Beta-Phase zu Monster Hunter Outlanders (Mobil) weiter, auch bei Silver Palace (PC, Mobil) könnt ihr euch zur Beta anmelden. Eine spezielle Prämisse verfolgt The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG (PC).

Aus Deutschland stammt das Cyberpunk-Spiel Nivalis Nights (PC), welches Ende September erscheinen soll. Einen kurzen Gameplay-Einblick gab es zu Turok: Origins (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), womit die Serie ihr Comeback feiert. Datiert ist inzwischen auch die Switch-2-Version von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und auch Granblue Fantasy: Versus Rising erhält eine Switch-2-Veröffentlichung. Über ein kostenloses Update durften wir uns zu Mario Kart World (Switch 2) freuen, es gibt sogar neue Strecken. Schließlich haben wir auch noch einen neuen Trailer zum Anime Cyberpunk: Edgerunners 2 für euch.

Damit kommen wir zum einzigen neuen Review der Woche von JPGAMES. Dabei haben wir mit Rhythm Paradise Groove (Switch) (zum Testbericht) das erwartet verrückte Spiel vorgefunden. Bei den Neuerungen muss man jedoch einige Abstriche machen.

Kurz der Veröffentlichung von Splatoon Raiders (Switch 2) konnten wir uns den Solo-Ableger schon einmal ansehen. Jedoch kommen auch Koop-Fans auf ihre Kosten, bei der Langzeitmotivation setzen wir aber noch ein Fragezeichen.

Auf die Neuerscheinungen im Juli möchten wir an dieser Stelle auch noch kurz blicken. Typisch für den Hochsommer gibt es kein Überangebot an großen Krachern, aber die Liste kann sich dennoch sehen lassen.