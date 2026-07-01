Nach Disc-Abkehr: Sony macht ernst und schließt PlayStation Stores auf älteren Plattformen

Bereits im Frühjahr 2021 kündigte Sony an, die PlayStation Stores für PlayStation 3, PlayStation Vita und Sony PSP zu schließen. Aufgrund der großen Kritik seitens der Community ruderte Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony, damals zurück und verkündete, dass die Stores weiterhin verfügbar sein werden. Lediglich die Einkaufsfunktionen für PSP wurden damals eingestellt.

Parallel zur heutigen Ankündigung, dass 2028 die Disc-Produktion eingestellt wird, kündigte Sony im PlayStation Blog an, den PlayStation Store für PlayStation 3 und PS Vita schrittweise einzustellen. Etwa zwei Jahrzehnte nach dem Start der PS3-Generation wird der Kauf neuer Inhalte auf diesen Plattformen dann nicht mehr möglich sein.

Zeitplan der Schließungen

Die Deaktivierung erfolgt in mehreren Phasen. So wird der PS3-Store in Mexiko, Honduras und Nicaragua bereits im August 2026 abgeschaltet, während der weltweite Zugriff auf die digitalen Stores, inklusive des „PS Vita“-Stores, im Juli 2027 enden soll. Ende 2026 beginnt die Schließung des PS3-Stores in weiteren lateinamerikanischen und nahöstlichen Ländern.

Sony nennt zwei Hauptgründe für diese Entscheidung. Einerseits können ältere Konsolen moderne Commerce-Systeme und die aktualisierten Standards für die Zahlungsabwicklung nicht mehr im erforderlichen Umfang unterstützen.

Zum anderen möchte das Unternehmen seine Ressourcen auf neuere Geräte wie PS4 und PS5 konzentrieren, da der Großteil der NutzerInnen heutzutage auf diesen Plattformen unterwegs ist. Auf diesen Plattformen möchte man die bestmöglichen Erlebnisse bieten.

Was das für SpielerInnen bedeutet

Sobald der Store in der jeweiligen Region seinen Betrieb einstellt, können SpielerInnen keine digitalen Spiele oder DLCs mehr für ihre Konsolen kaufen. Bereits gekaufte Inhalte können jedoch weiterhin heruntergeladen und genutzt werden. Diese Funktion bleibt auch nach dem Schließungsdatum bis auf Weiteres bestehen. Wie lange das „bis auf Weiteres“ anhält, verrät Sony allerdings nicht.

Dass das Unternehmen Inhalte aus dem PlayStation Store auch Mal ohne Rückerstattung entfernt, hat es erst vor kurzem bewiesen, als es die Entfernung von mehr als 500 Filmen aus dem PlayStation Store ankündigte. Bereits gekaufte Filme konnten zuvor noch von Fans auf ihren Konsolen abgerufen und angesehen werden, obwohl der Verkauf von Filmen über den PlayStation Store im Jahr 2021 offiziell endete.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony PlayStation