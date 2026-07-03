Von 300.000 PS5-Discs am Tag auf Null – Produktion wird umgestellt und Hoffnung schwindet

Die Trauer und Wut über das angekündigte Ende der Disc-Produktion ist bei dem ein oder anderen dem Fünkchen Hoffnung gewichen, man könne mit genug Gegenwind doch noch ein Umdenken bei Sony erwirken. Immerhin hat es schon mal geklappt: 2021 verschob Sony die Einstellung des PS3-Stores um fünf Jahre, nachdem Fans vehement protestiert hatten.
Wir wollen eurem Kampf nicht den Wind aus den Segeln nehmen – eigentlich ganz im Gegenteil. Doch vieles deutet darauf hin, dass Sony diesmal nicht einknickt. Die Umstellungen bezüglich der Einstellung der Disc-Produktion sind bereits im vollen Gange.
Das muss man jedenfalls annehmen, wenn man die Neuigkeiten über die DADC Europe GmbH liest. Die Sony-Tochter ist eine von mehreren Niederlassungen, die CDs, DVDs und Blu-rays für Sony presst. Allein bei DADC in Thalgau (Österreich) sind das aktuell noch 600.000 Disc-Auslieferungen am Tag – davon entfällt etwa die Hälfte auf PS5-Spiele.
Das Management in Thalgau weiß von dem Disc-Aus nicht erst aus den Medien – dort stellt man laut einem GamesWirtschaft-Bericht schon fleißig um. Auch das ORF berichtet. Die Nachricht sei „keine Überraschung“ gewesen, sagt DADC-Chef Dietmar Tanzer.
Jetzt stellt die Unternehmensleitung mit dem gesammelten Know-how auf neue Geschäftsfelder um. 30 Millionen Euro werden in die Entwicklung sogenannter Micro Optics investiert. Mikrolinsen, die Licht lenken und projizieren. Einsatzbereiche: Logistik und Automobil-Industrie. „Eine Anwendung wäre zum Beispiel ein KFZ-Blinker, der auf Asphalt projiziert wird“, sagt Markus Streibl von DADC.
Schon nächstes Jahr soll die neue Produktion serienreif werden – immerhin: Jobs seien nicht in Gefahr. Aktuell arbeiten etwa 300 Menschen im Werk und das soll auch 2028 so bleiben. Die Umschulungen beginnen bereits.
Bildmaterial: Sony
17 Kommentare
Es wird keine PS6 geben, wir werden Spiele streamen welche die KI für uns individuell zur LAufzeit erstellt.
In zwanzig 30 Jahren oder so, wird Das dann sogar, innerhalb einer "Echten" virtuellen "Realität" möglich sein und stattfinden können. 😅
Genau das ist auch meine Sorge. Bei Filmen hat man gesehen, wie sich der Markt verändert hat.
Samsung, obwohl das Unternehmen an der Entwicklung der Blu-ray mitbeteiligt war Panasonic, Pioneer, Philips , Thomson (heute Technicolor), LG Electronics, Hitachi, Sharp, Samsung usw. Die meisten Experten sehen (Fuck) Sony als den Haupttreiber der Blu-ray-Entwicklung.
Sony präsentierte frühe Prototypen, war Mitgründer der BDA (Blu-ray Disc Association) und trug mit der Integration eines Blu-ray-Laufwerks in die PlayStation 3 entscheidend zur Verbreitung des Formats bei. Dennoch gehören die zugrunde liegenden Patente nicht allein Sony, sondern werden von mehreren Patentinhabern gemeinsam lizenziert, was aber Sony .
Samsung, obwohl das Unternehmen an der Entwicklung der Blu-ray mitbeteiligt war, hat seine Blu-ray-Player bereits 2019 eingestellt. Ich selbst hatte damals einen Samsung-Player, der ständig kaputtging. Schaut man sich die Rezensionen auf Amazon an, berichten viele Käufer schon seit etwa 2015 von ähnlichen Problemen.
Danach sind viele auf Netflix, Prime Video und andere Streaming-Dienste umgestiegen. Anfangs klang das nach der perfekten Lösung. Heute sieht man aber die Schattenseiten: Filme, Serien und sogar Animes verschwinden wegen auslaufender Lizenzen einfach aus den Katalogen. Das ist auch bei Prime Video immer wieder passiert.
Deshalb bin ich skeptisch, wenn jetzt behauptet wird, dass eine rein digitale Zukunft bei Spielen kein Problem sei. Solange man nichts besitzt, sondern nur eine Lizenz hat, ist man immer davon abhängig, was der Plattformbetreiber entscheidet. Ein Print-on-Demand-Modell für Spiele wäre aus meiner Sicht tatsächlich ein sinnvoller Kompromiss. Aber wenn Hersteller ihre komplette Preisgestaltung selbst kontrollieren können, besteht natürlich die Gefahr, dass wirtschaftliche Interessen wichtiger werden als die Wahlfreiheit der Kunden.
Am Ende könnte sogar noch jemand wie ein Ubisoft-Chef Yves Guillemot sagen: "Was macht es für einen Unterschied, ob ihr eine Disc besitzt? Wenn der Strom ausfällt, könnt ihr sowieso auch nicht spielen." Das wäre ungefähr dieselbe Logik wie damals hießt: "Ihr solltet euch daran gewöhnen, keine Spiele mehr zu besitzen.“
Das wäre halt etwas, dass noch eine Hoffnung für uns sein könnte. Vielleicht wird Sony ja nicht mehr selbst produzieren, aber der große Backlash wird sie zumindest dazu verleiten, die Lizenzen dafür freizugeben, damit jemand anders sich darum kümmern kann.
Wenn es bei Blu-Rays funktionieren kann, warum nicht auch mit PS5-Discs?
Vielleicht gibt man den Publishern selbst die Möglichkeiten, sie zu pressen? Wer könnte das stemmen? Wie sähe das aus?
Ich kann es nicht sagen, aber ich könnte mir hier eine ähnliche Situation vorstellen.
Wir müssen es abwarten, wie sich das entwickelt.
Sie sind definitiv nicht die "Good Guys", aber sie haben auf jeden Fall die beste Strategie und setzen auf steten und gesunden Wachstum, statt es durch irgendwelche Trends über das Knie zu brechen. Zudem verstehen sie es auch sehr gut, Enttäuschungen durch positive Nachrichten gleich wieder wettzumachen.
Mario Kart World hat zu Recht sehr viel Backlash über den absurden Preis bekommen. Also führt Nintendo eine flexiblere Preisgestaltung ein und bietet kleinere Titel wie Rythm Groove Paradise für 40€ an und sogar eigentlich größere Titel wie Splatoon Raiders (ihr solltet das Splatoon-Franchise auf gar keinen Fall unterschätzen, Leute!) für 60€, dabei lassen die Previews sogar vermuten, dass das hier sicher kein Budget-Titel wird, aber dennoch ist es tatsächlich der "alte" Vollpreis, digital sind es sogar nur 50€.
Man hat zwar nicht superviele Heavy Hitter auf der Switch 2, aber die Auswahl seitens Nintendo ist schon beachtlich. Allein dieses Jahr kamen schon Pokemon Pokopia (zwar ein Spinoff, aber dennoch mit großem Namen und guter Berichterstattung), Tomodachi Life, dass viral ging und so auf sich aufmerksam machte, Rythm Groove Paradise, das Star Fox Remake, bald noch Splatoon Raiders, Fire Emblem Weavers, das Ocarina of Time Remake (da habt ihr euren "Heavy Hitter")... das ist schon echt viel und aus verschiedenen Genres.
Zudem, wie du schon sagtest, wächst man stetig, statt abzubauen, so können sie auch weiter konstant Spiele liefern.
Bei Nintendo läuft vieles eindeutig nicht rund, aber zumindest verstehen sie es ganz gut, zwischendurch auch mal positiv von sich reden zu machen und nicht von einem Fettnäpfchen ins andere zu treten.
Sie sind nicht die "Good Guys"... sie sind die "Smart Guys".
Ja, @Psycake, "Smart Guys" trifft's ganz gut. Wäre Sony "Smart", würde man als positive News ggf. erwähnen, dass man seine physischen Spiele kostenlos in digitale Lizenzen umwandeln und so auf der PS6 weiterzocken könnte. Oder eben die Möglichkeit erwähnen, irgendwie seine alten Konsolen zu koppeln und die Spiele so einmalig zu übertragen, etc.
Etwas Ähnliches hat ja Microsoft vor - unter der Initiative "Disc2Digital". Ich finde nur leider gerade den Link mit der zugehörigen News nicht mehr. Selbst der Gates-Konzern macht aus einer negativen Neuigkeit eine - wenn auch wenig tröstende - positive. Bei Sony habe ich auch das Gefühl, dass sie's im Moment richtig genießen, mit jeder neuen Schlagzeile immer tiefer in dem eigenen Kot zu versinken.