Persona 4 Revival: Das Idol Rise steht im Mittelpunkt des nächsten Charakter-Trailers

Atlus hat den nächsten Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival veröffentlicht. Nachdem zuletzt Protagonist Yu Narukami vorgestellt wurde, rückt diesmal Rise Kujikawa ins Rampenlicht.

Der Trailer bestätigt außerdem ihre neue englische Synchronsprecherin: Abby Trott, die unter anderem Nezuko Kamado aus Demon Slayer sowie Momo Ayase aus Dandadan spricht. Die japanische Stimme übernimmt erneut Rie Kugimiya.

Nach der Diskussion nun der große Auftritt

Erst vor wenigen Tagen sorgte Rise bereits für Diskussionen in der Community. Neue Screenshots hatten Spekulationen über mögliche Änderungen an einer bei Fans beliebten Szene ausgelöst. Mit dem neuen Trailer steht nun aber wieder die Figur selbst im Mittelpunkt.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Wer sich über die weiteren neuen Stimmen des Remakes informieren möchte, findet dazu bereits einen separaten Artikel bei uns.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio