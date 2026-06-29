Das viktorianische Fantasy-RPG Silver Palace macht den Helden erstmals spielbar

Ein halbes Jahr lang war es ruhig um Silver Palace, das kostenlos spielbare Open-World-Action-RPG mit Detektiv-Elementen und viktorianischer Fantasy-Ästhetik. Jetzt gibt es die Möglichkeit zur Registrierung auf den zweiten „Dichotomy“-Beta-Test für den PC.

Ihr schlüpft in Silver Palace in die Rolle eines Detektivs in der industrialisierten Metropole Silvernia, wo ihr in Echtzeit zwischen Teammitgliedern wechselt, um Normalangriffe, Skills und Ultimates einzusetzen – ergänzt durch ein präzises Parry-Timing, QTE-Kombos für hohe Schäden und Finishers. Abwechslungsreich soll es dank Stealth-Elemente sowie der Welterkundung per Grappling-Hook und fliegenden Mounts werden.

„Die Echos der Albträume sind noch nicht verklungen, doch das Licht der Morgendämmerung hat bereits seinen Weg über die Fensterscheibe gefunden. Folge der Spur der Wahrheit durch ein Labyrinth aus Geheimnissen und suche einen Weg zum Überleben inmitten drohender Gefahren. Die Sternstunde eines Detektivs beginnt, wenn sich der Vorhang hebt“, bewirbt Elementa das Spiel, das für PCs und Mobile erscheinen wird.

Der neue Test bietet weitere Einblicke in die weitläufige Metropole Silvernia und „umfasst ein umfangreiches Update der spielbaren Inhalte“ von Silver Palace. „Der mit Spannung erwartete männliche Protagonist wird in diesem Test erstmals spielbar sein. Darüber hinaus erwarten die SpielerInnen mehrere neue Charaktere sowie zusätzliche Story-Inhalte.“

Und weiter: „Zudem können sie bislang unzugängliche Bezirke von Silvernia erkunden und neue Open-World-Aktivitäten sowie Gameplay-Systeme erleben. Auch das Kampfsystem wurde in zahlreichen Bereichen überarbeitet und verfeinert, sodass die Kämpfe flüssiger, reaktionsschneller und abwechslungsreicher als je zuvor ausfallen.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Silver Palace, Elementa, Happy Elements, Silver Studio