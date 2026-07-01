Ein Paukenschlag: Sony beendet die Produktion neuer Spiele auf Disc ab 2028

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Meldung für Diskussionen, dass Grand Theft Auto VI zum Verkaufsstart lediglich als Code in der Box erscheinen soll. Eine Disc liegt der Verpackung also nicht mehr bei. Warum der physische Spielemarkt dennoch nicht so schnell verschwindet, haben wir erst kürzlich in unserer Kolumne eingeschätzt.

Nun folgt allerdings der nächste Paukenschlag – diesmal direkt von Sony. Im PlayStation Blog kündigt das Unternehmen an, dass ab Januar 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc erscheinen werden. Stattdessen werden neue Veröffentlichungen ausschließlich digital über den PlayStation Store oder als digitale Versionen im Handel angeboten.

Diese Entscheidung wirkt sich auf sämtliche Neuveröffentlichungen aus, nicht nur auf Spiele von den PlayStation Studios. Der Grund ist, dass schlicht sämtliche PlayStation-Discs von Sony produziert werden, wie auch GamesWirtschaft berichtet.

Offen bleibt, welche Auswirkungen dieser Schritt auf die PlayStation 6 haben wird. Doch dass Sony allein aus Gründen einer möglichen Abwärtskompatibilität noch ein Laufwerk verbaut, scheint höchst unwahrscheinlich. Ein optionaler Laufwerkzusatz ist denkbar, aber mit dem heutigen Tag ebenso wenig wahrscheinlich.

Sony: „A natural direction“

Sony begründet die Entscheidung mit dem veränderten Kaufverhalten der SpielerInnen: „Da sich die Vorlieben der Verbraucher und die Unterhaltungsbranche insgesamt zunehmend von physischen Datenträgern hin zu digitalen Formaten verlagern, wird die Produktion physischer Spiel-Datenträger für alle neuen Spiele, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen, ab Januar 2028 eingestellt.“

Bereits veröffentlichte Spiele sowie Titel, die vor Januar 2028 noch auf Disc erscheinen, sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Weiter heißt es: „Dies ist ein logischer Schritt für Sony Interactive Entertainment, um sich an die Verbrauchertrends anzupassen, da die allgemeine Vorliebe für digitale Medien deutlich stärker zunimmt als die für physische Datenträger.“

Sony sieht den Schritt also als logische Konsequenz der steigenden Nachfrage nach digitalen Spielen. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass SpielerInnen ihre Titel weiterhin sowohl über den PlayStation Store als auch bei klassischen Händlern erwerben können – allerdings künftig ausschließlich als digitale Produkte.

Ein weiterer Wendepunkt für den Spielemarkt

Mit der Entscheidung setzt Sony ein deutliches Zeichen für die Zukunft des PlayStation-Ökosystems. Erst vor wenigen Tagen hatte die Ankündigung rund um GTA 6 gezeigt, wie kontrovers das Thema „Code in der Box“ weiterhin diskutiert wird. Nun geht PlayStation noch einen Schritt weiter und verabschiedet sich vollständig von Discs für neue Spiele.

Erst vor einigen Tagen hat Sony Hunderte Filme von den Konten der Nutzer entfernt, obwohl diese dafür bezahlt hatten, nachdem die Lizenzen ausgelaufen waren. Eine Entschädigung oder Rückzahlung ist nicht geplant. Die neue Situation schürt natürlich die Angst, dass Ähnliches aus verschiedenen Gründen auch für die digitale Spielebibliothek gelten könnte. Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehen.

Sollte dieser Plan umgesetzt werden, endet Anfang 2028 eine Ära, die PlayStation seit der ersten Konsole begleitet hat.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony PlayStation