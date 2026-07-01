Ein Paukenschlag: Sony beendet die Produktion neuer Spiele auf Disc ab 2028

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Meldung für Diskussionen, dass Grand Theft Auto VI zum Verkaufsstart lediglich als Code in der Box erscheinen soll. Eine Disc liegt der Verpackung also nicht mehr bei. Warum der physische Spielemarkt dennoch nicht so schnell verschwindet, haben wir erst kürzlich in unserer Kolumne eingeschätzt.
Nun folgt allerdings der nächste Paukenschlag – diesmal direkt von Sony. Im PlayStation Blog kündigt das Unternehmen an, dass ab Januar 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc erscheinen werden. Stattdessen werden neue Veröffentlichungen ausschließlich digital über den PlayStation Store oder als digitale Versionen im Handel angeboten.
Diese Entscheidung wirkt sich auf sämtliche Neuveröffentlichungen aus, nicht nur auf Spiele von den PlayStation Studios. Der Grund ist, dass schlicht sämtliche PlayStation-Discs von Sony produziert werden, wie auch GamesWirtschaft berichtet.
Offen bleibt, welche Auswirkungen dieser Schritt auf die PlayStation 6 haben wird. Doch dass Sony allein aus Gründen einer möglichen Abwärtskompatibilität noch ein Laufwerk verbaut, scheint höchst unwahrscheinlich. Ein optionaler Laufwerkzusatz ist denkbar, aber mit dem heutigen Tag ebenso wenig wahrscheinlich.
Sony: „A natural direction“
Sony begründet die Entscheidung mit dem veränderten Kaufverhalten der SpielerInnen: „Da sich die Vorlieben der Verbraucher und die Unterhaltungsbranche insgesamt zunehmend von physischen Datenträgern hin zu digitalen Formaten verlagern, wird die Produktion physischer Spiel-Datenträger für alle neuen Spiele, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen, ab Januar 2028 eingestellt.“
Bereits veröffentlichte Spiele sowie Titel, die vor Januar 2028 noch auf Disc erscheinen, sind von dieser Änderung nicht betroffen.
Weiter heißt es: „Dies ist ein logischer Schritt für Sony Interactive Entertainment, um sich an die Verbrauchertrends anzupassen, da die allgemeine Vorliebe für digitale Medien deutlich stärker zunimmt als die für physische Datenträger.“
Sony sieht den Schritt also als logische Konsequenz der steigenden Nachfrage nach digitalen Spielen. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass SpielerInnen ihre Titel weiterhin sowohl über den PlayStation Store als auch bei klassischen Händlern erwerben können – allerdings künftig ausschließlich als digitale Produkte.
Ein weiterer Wendepunkt für den Spielemarkt
Mit der Entscheidung setzt Sony ein deutliches Zeichen für die Zukunft des PlayStation-Ökosystems. Erst vor wenigen Tagen hatte die Ankündigung rund um GTA 6 gezeigt, wie kontrovers das Thema „Code in der Box“ weiterhin diskutiert wird. Nun geht PlayStation noch einen Schritt weiter und verabschiedet sich vollständig von Discs für neue Spiele.
Erst vor einigen Tagen hat Sony Hunderte Filme von den Konten der Nutzer entfernt, obwohl diese dafür bezahlt hatten, nachdem die Lizenzen ausgelaufen waren. Eine Entschädigung oder Rückzahlung ist nicht geplant. Die neue Situation schürt natürlich die Angst, dass Ähnliches aus verschiedenen Gründen auch für die digitale Spielebibliothek gelten könnte. Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehen.
Sollte dieser Plan umgesetzt werden, endet Anfang 2028 eine Ära, die PlayStation seit der ersten Konsole begleitet hat.
via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony PlayStation
58 Kommentare
Daran musste ich auch gerade denken. Es war der Moment, in dem Microsoft den Konsolenkrieg der gesamten Generation 4 bereits bei der Ankündigung haushoch verloren hatte. Weil sie etwas zu forsch in ihrer kundenfeindlichen Modernisierung gewesen sind.
Sony macht inzwischen 80% des Spieleumsatzes rein digital. Tendenz stark steigend. Blu Rays sind zu einem Nischenmarkt geworden, mit dem allerhöchstens noch alte Knacker wie ich abgefrühstückt werden. Deren Kaufkraft oft gegenüber der jüngeren Generation ganz schön zu wünschen übrig lässt.
Wer ist jetzt schuld? Sony böse? Ja, doch, irgendwie schon. Die Japaner sind in so vielen Traditionen unheilbar verhaftet, die hätten echt auch weiter Spiele auf Discs publizieren können. In Osaka habe ich riesige DVD- und Schallplattenläden gefunden. Und ich hätte mit so vielen Final-Fantasy-Legend-GameBoy-Modulen nach Hause fliegen können, dass mein Koffer geplatzt wäre.
Aber nicht ganz vergessen sollten wir, dass der Konsument überhaupt erst die Situation geschaffen hat, durch die diese Entscheidung für Sony nach der einzig richtigen aussieht.
Ich hatte mir gewünscht, mit einer PS6 dann vielleicht noch Intergalactic - The Heretic Prophet zocken zu können, bevor unweigerlich alles den digitalen Bach runterpixelt. Dass jedoch alles den digitalen Bach runterpixelt, war mir schon klar.
Immerhin weiß ich jetzt, dass ich mir mal einen anständigen UHD player leisten sollte. Muss ja nicht mehr auf die PS6 warten.
Wäre erheblich einfacher, wenn man wüsste, ob die PS6 mit dem abnehmbaren Laufwerk der PS5 Slim/Pro kompatibel sein wird oder nicht. Die Leistung der PS6 interessiert mich schon sehr und wenn ich mit einem zukaufbaren Laufwerk darauf anspruchsvolle TItel nachholen könnte, bei der die PS5 ins Straucheln kommt, wäre das eine valide Option. Aktuell kann man sich nicht darauf vorbereiten und wenn es blöd läuft, kämpft man Ende 2027 um Hardware, die aktuell noch günstiger zu bekommen ist.
Das größte Problem sind die Games, die nur für die PS6 rauskommen. Trotz Gaming-PC hab ich doch viele Spiele lieber auf Disc für die Konsole gekauft (mal abseits von Shootern und Strategie-Spielen, die hab ich lieber am PC) und die Option fällt bald flach.
Das ist sicher ein super Ausgleich zum Zocken. Mein Sport ist die Arbeit und gelegentlich Ring Fit Adventure, da ich noch nie eine bessere Motiviation zum Bewegen hatte als Monsterchen, Sportfanatiker und Bodybuilder-Drachen zu vermöbeln.
Bislang hab ich weder Switch 2 noch GKCs und Letztere vermeide ich konsequent weiter. Manche von uns nehmen das schon ernst, also unterschätz die Leute mal nicht.
Sony verzichtet auf Disc's, Notebooks haben generell keine Laufwerke mehr verbaut. Die Nintendo Switch setzt auf game key cards.
Auch wenn man es nicht wahr haben möchte. Retailfassungen werden vom Massenmarkt verschwinden. Da kann man noch so dagegen wettern. Vielleicht werden in Zukunft kleine Margen für Sammler, zu überhöhten Preisen, produziert. Mehr wird es wohl nicht mehr.
Voriges Jahr haben sich alle gegen KI Vorwürfe gewehrt, dieses Jahr gesteht man die Implementierung am Schaffungsgsprozess und in ein paar Jahren ist es Standard. Heute generiere ich mit Grok nette Bildchen und Videos. In ein paar Jahren lässt man sich vielleicht eigene Spiele berechnen.
Goodby physische Medien. Im Guten wie zum Schlechten, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich habe von "Hälfte" geschrieben...
Und dass der Anteil sicherlich noch weiter zunehmen wird.
Ich habe weder von "allen" geschrieben, noch davon dass es in Zukunft mal "alle" betreffen wird.
Also unterschätze mal die tatsächlichen Inhalte meiner Texte und vorherigen Überlegungen, bevor ich diese verfasse, nicht. 😉
Und...
Klar, dass sich Die "Hälfte" (oder Teile dieser) auf die es Tatsächlich Nicht zutrifft, meldet, Dafür ist die Wahrscheinlichkeit, verständlicherweise, auch Sehr viel Höher,
Als bei Der "Hälfte" , die gegen ihre Äußerungen gehandelt hat.
Zweite "Hälfte" äußert sich diesbezüglich wohl eher gar nicht oder lügt wohl eher, statt es offen zuzugeben ( "verständlicherweise" , wegen Scham und so) .
Ich spiele ausschließlich bei Steam. Nicht weil ich es gerne mache. Wenn ich mir was wünschen würde wären es physische Spiele auf alle Plattformen. Und ein einheitliches Medienformat. Leider ist das auf dem PC seit Jahrzehnten schon digital. Es war nur eine Frage der Zeit dass Konsolen nachrücken. Und auch wenn wir es nicht wollen der nächste Schritt ist cloudgaming only. Ich hoffe dass ich das mit 44 nicht mehr erleben muss.