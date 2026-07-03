Persona 4 Revival: Neuer Trailer stellt uns den Protagonisten vor

Atlus hat einen neuen Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival* veröffentlicht. Nachdem zuletzt vor allem über mögliche Änderungen an einer bekannten Szene mit Rise diskutiert wurde, rückt diesmal der Protagonist (Yu Narukami) des Remakes in den Mittelpunkt.

Der Trailer stellt den Schüler vor, der aufgrund familiärer Umstände zu seinem Onkel nach Inaba zieht und dort in die geheimnisvollen Ereignisse des Spiels hineingezogen wird. Atlus hebt dabei auch den neuen englischen Sprecher hervor, der die Rolle übernimmt. Wer mehr über den Wechsel der englischen Synchronstimme erfahren möchte, findet die Details in unserem separaten Artikel.

Ein Trailer mit wenigen Worten

So ausführlich der Trailer den Protagonisten präsentiert, so wenig bekommt man letztlich von seiner neuen Stimme zu hören. Am Ende spricht er lediglich zwei bis drei Wörter – für einen eigenen Charakter-Trailer vielleicht etwas schade. Andererseits war der Held von Persona 4 ohnehin nie für seine große Gesprächigkeit bekannt.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Außerdem wird das Remake direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein. Noch mehr Informationen zum Spiel gab es zuletzt in einer ausführlichen Präsentation von Atlus, die ihr ebenfalls bei uns zusammengefasst findet.

Der Charakter-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio