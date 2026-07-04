Jetzt müsst ihr schnell sein: Sword Art Online zeigt 18 Minuten des neuen Anime-Films

Wer neugierig auf Sword Art Online: Unanswered//butterfly ist, sollte sich beeilen. Bandai Namco hat eine rund 18-minütige Vorschau auf den etwa 110 Minuten langen Anime-Film veröffentlicht, der der Ultimate Edition von Echoes of Aincrad: Sword Art Online beiliegt.

Die Preview feierte ursprünglich auf der Anime Expo 2026 ihre Premiere und ist nur noch bis zum 6. Juli auf den offiziellen Kanälen verfügbar. Zu sehen ist der Film im japanischen Originalton mit optionalen englischen Untertiteln.

Für die Produktion des Films zeichnet sich das CGI-Studio Polygon Pictures verantwortlich. Regie führt dabei Tadahiro Yoshihira, der unter anderem an Drifting Dragons beteiligt war.

Die Geschichte führt erneut in die tödliche Welt von Sword Art Online zurück. Im Mittelpunkt stehen die beiden Spieler Emirun und Rex, die sich bereits aus der realen Welt kennen und sich zufällig in Aincrad wieder begegnen. Nachdem ihre gesamte Gruppe von einem sogenannten Player-Killer ausgelöscht wurde, trainieren sie gemeinsam mit Asuna, um Rache für ihre gefallenen Kameraden zu nehmen.

Ob der Film später separat erscheint, ist unklar

Aktuell ist Unanswered//butterfly ausschließlich Bestandteil der Ultimate Edition des Spiels. Ob der Film zu einem späteren Zeitpunkt auch unabhängig davon veröffentlicht wird, ist derzeit nicht bekannt.

Bereits zuvor hatte Bandai Namco einen Trailer mit deutschen Untertiteln veröffentlicht. Wer sich vorab einen längeren Eindruck verschaffen möchte, hat mit der aktuellen 18-minütigen Vorschau nun die Gelegenheit – allerdings nur für kurze Zeit.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheint am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC.

Die Preview:

via Gematsu, Bildmaterial: Unanswered//butterfly: Sword Art Online, Bandai Namco, Polygon Pictures