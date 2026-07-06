Xbox hat Berichten zufolge Game-Pass-Verträge mit Drittanbietern vorerst auf Eis gelegt

Könnte Microsoft den Abschluss weiterer Game-Pass-Verträge mit Drittanbietern vorerst auf Eis gelegt haben? Das stellt jedenfalls Fernando Rizo in Aussicht.

Rizo ist ehemaliger Leiter für Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Raw Fury. Mittlerweile ist er Partner der auf die Vermarktung von Spielen spezialisierten Beratungsfirma Caboodle. Im Rahmen der Podcast-Reihe The Business of Video Games (Folge 59) erzählt Rizo von einem kürzlichen Besuch einer italienischen Fachmesse. Hier will er erfahren haben, dass vielen EntwicklerInnen, die kurz vor einem Game-Pass-Abschluss standen, plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen worden sei.

Third-Party-Verträge offenbar vorerst auf Eis

„Ich glaube nicht, dass das Thema Game Pass vom Tisch ist, zumal die neue Führungsebene viel über den Game Pass gesprochen hat“, so Rizo. „Ich denke, man hat eine Pause eingelegt und sondiert die Lage – so zumindest meine Einschätzung. Was Game-Pass-Verträge angeht: Wir haben mit Caboodle Anfang des Jahres noch einen abgeschlossen, und ich habe das Gefühl, dass wir womöglich zu den Letzten gehörten, denen das gelungen ist.“

Eurogamer bat Rizo im Folgenden um Details. Seine Antwort: „[…] Ich habe mit etlichen Entwicklern gesprochen, deren Game-Pass-Verhandlungen sich in unterschiedlichen Stadien befanden und denen mitgeteilt wurde, dass die Deals vorerst auf Eis liegen.“

Und weiter: „Ich persönlich glaube nicht, dass dies das Ende des Game Pass oder Ähnliches bedeutet. Wahrscheinlich will sich die neue CEO erst einmal einarbeiten und alle auf eine gemeinsame Strategie einschwören, bevor das Game-Pass-Team wieder große Investitionen tätigt.“

Tatsächlich stehen die Zeichen bei Xbox seit Übernahme des Chefpostens durch Asha Sharma auf Neustart. Zu ihren ersten großen Maßnahmen gehörte eine deutliche Preissenkung für den Game Pass. Allerdings mit der Einschränkung, dass Call of Duty nicht mehr ab dem ersten Tag enthalten ist. Dass der Game Pass ein zentraler Bestandteil des Geschäfts bleiben dürfte, beweist seine prominente Platzierung im Rahmen des jüngsten Xbox Summer Showcases. Hier wies man immer wieder auf die Verfügbarkeit der gezeigten Spiele im Game Pass hin.

via Eurogamer, Bildmaterial: Xbox