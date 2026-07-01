Mario Kart World erhält heute Gratis-Update mit neuen Strecken und Inhalten

Nintendo hat das Update 1.7.0 für Mario Kart World veröffentlicht. Zwar handelt es sich nicht um einen großen DLC mit neuen FahrerInnen oder Cups, dafür bringt das kostenlose Update einige neue Inhalte sowie verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit.

Im Mittelpunkt stehen zwei neue Strecken für die K.-o.-Tour. Mit der Bohrer-Rallye geht es vom Wario-Galeonenwrack bis zu Bowsers Festung, während die Bumerang-Rallye die Salzwasser-Serpentinen mit dem Dampflok-Gipfel verbindet. Freigeschaltet werden die neuen Routen, sobald mindestens eine K.-o.-Tour erfolgreich abgeschlossen wurde. Nintendo kündigt außerdem an, dass künftig weitere Strecken für den Modus folgen sollen.

Foto-Modus erhält neue Sticker

Auch der Foto-Modus wird erweitert. Gesammelte Sticker lassen sich nun direkt auf Bildern platzieren und mit vorhandenen Rahmen kombinieren. Die Sticker können sowohl per Touchscreen als auch mit der Mausfunktion der Joy-Con 2 positioniert werden.

Darüber hinaus enthält Version 1.7.0 verschiedene kleinere Anpassungen und Fehlerbehebungen. Die vollständigen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Nintendo-Webseite.

Erst vor Kurzem wurde außerdem der umfangreiche Soundtrack von Mario Kart World in Nintendo Music veröffentlicht. Wer also auch abseits der Rennen noch etwas Mario-Kart-Stimmung genießen möchte, sollte dort ebenfalls einmal vorbeischauen.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo