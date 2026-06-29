DLCs für 1.700 US-Dollar: Fans geben der „definitiven Version“ von Dead or Alive 6 die Quittung

Dead or Alive wird stolze 30 Jahre alt und Koei Tecmo feiert das Jubiläum mit einer Neuveröffentlichung von Dead or Alive 6. Vom Untertitel „Last Round“ geschmückt, vermarktet Koei die aufgefrischte Klopperei als „definitive Version“ des Spiels. Fans sind sich da aber nicht so sicher.
Tatsächlich stolpert die Neuveröffentlichung von einem Fettnäpfchen ins nächste und verärgert Fans mit diversen fragwürdigen Entscheidungen. Die „definitive Version“ ergänzt etwa einen Fotomodus, neue Kostüme und … na ja, das war es eben auch schon. Funktionen wie Crossplay und Rollback-Netcode vermissten Fans bereits 2019 schmerzlich und sind auch nicht Teil der neuen Fassung.
DLCs im Wert von 1.700 US-Dollar
Noch befremdlicher: „Last Round“ startet mit 440 DLC-Inhalten, die laut IsThereAnyDeal einen Gesamtwert von stolzen 1.700 US-Dollars haben. Diese Gesamtsumme ist zwar etwas irreführend, da sie sowohl einzelne Kostüme und Bundles als auch Charakter-Freischaltungen für die Free-to-Play-Version des Spiels umfasst.
Dass Koei Jahre alte Inhalte weiterhin zum ursprünglichen Preis verkauft, ist aber dennoch ärgerlich. Tatsächlich hat sich der Preis für Charakter-Freischaltungen sogar verdoppelt: Figuren, die einst 4 Dollar kosteten, schlagen nun mit 8 Dollar zu Buche.
Und weil man offenbar kein Fettnäpfchen auslassen möchte: Koei entfernte die Vorgängerversion aus den Stores, und es gibt keine Upgrade-Möglichkeit auf Last Round. Das bedeutet: Wer das alte Spiel bereits gekauft hat, darf nochmal den Geldbeutel zücken, nur um überhaupt Zugang zur nächsten Welle an DLC-Inhalten zu erhalten.
In der Konsequenz hagelt es dafür massive Kritik in den „größtenteils negativen“ Steam-Rezensionen. Ein User fasst seinen Frust zusammen: „Außer der Beleuchtung einer Stage hat sich nichts geändert, und ich habe die Core-Fighter-Charaktere verloren, die ich gekauft hatte. Kein Crossplay, kein Rollback, keine Balance-Anpassungen, keine umfassende optische Überarbeitung […] Wahnsinnsarbeit, Koei Tecmo.“
via GamesRadar, Bildmaterial: Dead or Alive 6 Last Round, Koei Tecmo, Team Ninja
3 Kommentare
Leider interessiert das Koei Tecmo eh nicht. Die haben ja schon einst auf social Media verlauten lassen, was sie von ihren Kunden halten. Da die Rezensiosschreiber eh schon gezahlt haben, werden die sich die Rezensionen wahrscheinlich nicht mal durchlesen und wenn dann, um auch über diese Kunden lachend herzuziehen, wie sie bereits früher taten.
Leider ist Koei Tecmo ein weiterer Drecksverein, der unfassbar Kundenunfreundlich agiert und diese gar beleidigt, aber leider eben teilweise wirklich gute Spiele erschafft, wo das Verhalten dann ärgerlich ist aber es halt nicht im entferntesten mit einem Nicalis oder Rockstar konkurrieren könnte.
Es bleibt aber echt blanker Größenwahn, wie Koei Tecmo ihre Spiel mit DLCs und übertriebenen Wucherpreisen zubombt. Und das ist so schade, gerade weil viele ihrer Spiele halt wirklich gut sind und dies nicht mal nötig hätten. Aber naja... Geldgier und Arroganz, wenn nicht gar bereits Narzissmus kommen hier halt zusammen^^
Glaube, jeder der DoA 5 Last Round gespielt hat, weiß, was auf ihn zukommt. DoA 5 LR profitierte hingegen noch von zahlreichen Verbesserungen während hier praktisch das gleiche Spiel mit etwas Extrakram als noch viel dreistere Mogelpackung neu aufgelegt wird. Ich gehörte zu den Interessenten von DoA 6 LR, habe dann aber auch vor kurzem schnell bemerkt, dass ich das zu den Akten lege, weil die ganze Produktseite ja schon wieder vollgekleistert war mit DLC's. Wenn die DLC-Angebote die eigentlichen und vermeintlich neuen Features dieser Version überdecken, weiß man bereits, was Koei Tecmo hier im Sinne hat.
Man muss sich nichts vormachen, Prügelspiele sind dazu da, um die Spieler ärmer zu machen. Aber Koei Tecmo schafft es immer noch, das ganze auf ein neues Level zu hieven. Das ist bereits eine super schlechte Promotion für das sich in der Entwicklung befindende DoA 7. Vor allem aber weil DoA 6 kein großer Erfolg war (weder bei Fans noch in der kompetitiven Szene wie der EVO, wo das Spiel keine Rolle spielte), hätte man hier die Gelegenheit nutzen können, die Gier etwas zurückzustellen, damit es bereits DoA 7 zugute kommen wird und Antizipation schürt.
Leider weiß KT aber auch um seine dedizierten Fans dieser Reihe. Das ist doch heute nichts anderes mehr als so etwas wie parasoziale Verhältnisse zwischen Streamern und Zuschauern. Die Zahlschweinchen (der Ausdruck tut mir leid aber genau so ist es ja) sorgen dafür, dass die Maschinerie läuft. Diese vereinzelten dedizierten Fans halten einen Stream durch ihre Spenden am leben oder eben so ein Spiel wie Dead or Alive 6, was eigentlich tot war. Es gibt Leute, die kaufen sich sämtliche DLC's dazu bei jedem neuen Ableger.
In der News wird zwar erwähnt, dass das ne menge Kritik geerntet hat und was auch stimmt - zur Wahrheit gehört aber halt auch, dass das eben von diesen Hardcore-Fans nicht hinterfragt und gekauft wird.
Und das macht KT ja auch richtig gut. Ich war damals Live dabei, als man DoA 5 LR eben als die ultimative, kompletteste Version angekündigt und so vermarktet hat und über Jahre halt neue Season Pässe erschienen sind. Hier hat man es jetzt nochmal weiter getrieben und ja nicht einmal anscheinend alle verfügbaren Kämpfer dieser Version hinzugefügt.
Egal wie man es dreht und wendet, das ist schon harter Tobak.