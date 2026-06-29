DLCs für 1.700 US-Dollar: Fans geben der „definitiven Version“ von Dead or Alive 6 die Quittung

Dead or Alive wird stolze 30 Jahre alt und Koei Tecmo feiert das Jubiläum mit einer Neuveröffentlichung von Dead or Alive 6. Vom Untertitel „Last Round“ geschmückt, vermarktet Koei die aufgefrischte Klopperei als „definitive Version“ des Spiels. Fans sind sich da aber nicht so sicher.

Tatsächlich stolpert die Neuveröffentlichung von einem Fettnäpfchen ins nächste und verärgert Fans mit diversen fragwürdigen Entscheidungen. Die „definitive Version“ ergänzt etwa einen Fotomodus, neue Kostüme und … na ja, das war es eben auch schon. Funktionen wie Crossplay und Rollback-Netcode vermissten Fans bereits 2019 schmerzlich und sind auch nicht Teil der neuen Fassung.

DLCs im Wert von 1.700 US-Dollar

Noch befremdlicher: „Last Round“ startet mit 440 DLC-Inhalten, die laut IsThereAnyDeal einen Gesamtwert von stolzen 1.700 US-Dollars haben. Diese Gesamtsumme ist zwar etwas irreführend, da sie sowohl einzelne Kostüme und Bundles als auch Charakter-Freischaltungen für die Free-to-Play-Version des Spiels umfasst.

Dass Koei Jahre alte Inhalte weiterhin zum ursprünglichen Preis verkauft, ist aber dennoch ärgerlich. Tatsächlich hat sich der Preis für Charakter-Freischaltungen sogar verdoppelt: Figuren, die einst 4 Dollar kosteten, schlagen nun mit 8 Dollar zu Buche.

Und weil man offenbar kein Fettnäpfchen auslassen möchte: Koei entfernte die Vorgängerversion aus den Stores, und es gibt keine Upgrade-Möglichkeit auf Last Round. Das bedeutet: Wer das alte Spiel bereits gekauft hat, darf nochmal den Geldbeutel zücken, nur um überhaupt Zugang zur nächsten Welle an DLC-Inhalten zu erhalten.

In der Konsequenz hagelt es dafür massive Kritik in den „größtenteils negativen“ Steam-Rezensionen. Ein User fasst seinen Frust zusammen: „Außer der Beleuchtung einer Stage hat sich nichts geändert, und ich habe die Core-Fighter-Charaktere verloren, die ich gekauft hatte. Kein Crossplay, kein Rollback, keine Balance-Anpassungen, keine umfassende optische Überarbeitung […] Wahnsinnsarbeit, Koei Tecmo.“

via GamesRadar, Bildmaterial: Dead or Alive 6 Last Round, Koei Tecmo, Team Ninja