Granblue Fantasy Versus: Rising erhält „Switch 2“-Version und neuen Charakter

Derzeit gehört die Aufmerksamkeit der Granblue-Fangemeinde sicherlich der kommenden Erweiterung „Endless Ragnarok“ zu Granblue Fantasy: Relink. Aber auch zu Granblue Fantasy Versus: Rising gibt es Neuigkeiten.

Wie Cygames und Arc System Works bekannt geben, wird der Charakter Id aus Relink bald als spielbarer Charakter an den Start gehen. Außerdem wird man eine neue „Switch 2“-Version veröffentlichen.

Sowohl der neue Charakter als auch die „Switch 2“-Umsetzung sind für den 17. September geplant – dann erscheint auch das große Update 2.60 zum Spiel. Es bietet neben Id auch noch eine neue Stage, neue Mechaniken und Kostüme sowie neue Anpassungen am Balancing.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus Rising, Cygames, Arc System Works