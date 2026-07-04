Die Neuerscheinungen im Juli mit Sword Art Online, Disgaea, Splatoon und diesen Games

Da sind wir schon wieder im Juli. Mit etwas Verspätung präsentieren wir euch wie gewohnt die Neuerscheinungen im neuen Monat. Mit Rhythm Heaven Groove haben Switch-Fans schon den ersten Neuzugang erlebt.

Weiter geht es in den nächsten Tagen mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced und der „Endless Ragnarok“-Erweiterung zu Granblue Fantasy Relink, bevor Palworld nach langer Early-Access-Phase selbige endlich verlässt.

Bandai Namco serviert mit Echoes of Aincrad ein neues Abenteuer im Universum von Sword Art Online und mit Disgaea Mayhem gibt es ein neues Disgaea, das eigentlich gar keins ist.

Splatoon Raiders ist das monatliche Highlight für Besitzende einer Switch 2. Nintendo begleitet den Launch mit neuen amiibo-Figuren und einer neuen Option für die Joy-Con 2. Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio