Die Neuerscheinungen im Juli mit Sword Art Online, Disgaea, Splatoon und diesen Games

Da sind wir schon wieder im Juli. Mit etwas Verspätung präsentieren wir euch wie gewohnt die Neuerscheinungen im neuen Monat. Mit Rhythm Heaven Groove haben Switch-Fans schon den ersten Neuzugang erlebt.
Weiter geht es in den nächsten Tagen mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced und der „Endless Ragnarok“-Erweiterung zu Granblue Fantasy Relink, bevor Palworld nach langer Early-Access-Phase selbige endlich verlässt.
Bandai Namco serviert mit Echoes of Aincrad ein neues Abenteuer im Universum von Sword Art Online und mit Disgaea Mayhem gibt es ein neues Disgaea, das eigentlich gar keins ist.
Splatoon Raiders ist das monatliche Highlight für Besitzende einer Switch 2. Nintendo begleitet den Launch mit neuen amiibo-Figuren und einer neuen Option für die Joy-Con 2. Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?
Unsere Auswahl:
- Rhythm Heaven Groove (Switch): 2. Juli (bei Amazon bestellen)
- Moonlight Peaks (Switch, PC): 7. Juli (Nur Download, später physisch)
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Multi): 9. Juli (bei Amazon bestellen)
- Granblue Fantasy Relink – Endless Ragnarok (Multi): 9. Juli (bei Amazon bestellen)
- Palworld – verlässt Early Access (PC): 10. Juli (Nur Download)
- Digimon Story: Time Stranger (Switch 2): 10. Juli (bei Amazon bestellen)
- Echoes of Aincrad: SAO (Multi): 10. Juli (bei Amazon bestellen)
- Denshattack (Multi): 15. Juli (Nur Download)
- The Mermaid Mask (Multi): 16. Juli (Nur Download)
- Hell Maiden (Early Access): 16. Juli (Nur Download)
- Puppergeist (Multi): 16. Juli (Nur Download)
- Moss: The Forgotten Relic (Multi): 16. Juli (Nur Download)
- Disgaea Mayhem (Multi): 23. Juli (bei Amazon bestellen)
- Splatoon Raiders (Switch 2): 23. Juli (bei Amazon bestellen)
- Joy-con 2 (blau/hellgelb): 23. Juli (bei Amazon bestellen)
- amiibo Mako/Mantaro/Muri (Merch): 23. Juli (bei Amazon bestellen)
- Halo: Campaign Evolved (PS5, Xbox): 28. Juli (bei Amazon bestellen)
- Shadow Gambit: The Cursed Crew (Multi): 29. Juli (bei Amazon bestellen)
- Xenoblade Chronicles (Switch 2): 30. Juli (bei Amazon bestellen)
- Kusan: City of Wolves (Multi): 30. Juli (bei Amazon bestellen)
- Corsair Cove (PC): 31. Juli (Nur Download)
Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio
18 Kommentare
Hat es jemals einen Teil von Xenoblade Chronicles im Sale gegeben??
Ich hole mir das Upgrade zu Granblue, da man das Basisspiel vie DLC updaten kann....
Physisch gibts immer wieder gute Angebote
Day 1 wirds diesen Monat, wenn, dann wohl nur
Ova Magica
Hier freue ich mich auch riesig drauf! Der Preis wird aber entscheiden, ob ichs direkt mitnehmen werde, weil ich selbst dafür nicht von meinen Prinzipien abweichen werde aber befürchte, dass es wirklich mein Limit für Downloads überschreiten wird... Und da sich die Entwicklern eher etwas gegen den Sale Wahn ausgesprochen hat, hab ich etwas Angst, dass sich so schnell nicht ändern wird. Aber naja mal abwarten. Physisch wär natürlich die perfekte Lösung^^
Davon abgesehen wird allerdings so einiges auf meiner Wunschliste landen.
Moonlight Peaks
Da werde ich bestenfalls bei meiner nächsten Sammelbestellung physisch zuschlagen. DIe Demo war bereits so klasse, dass ich nur wenige Minuten reinschauen musste, um mich dazu zu entscheiden, dass ich das brauche.^^
Moss: The Forgotten Relic
Die Chance es endlich spielen zu können, werde ich mir kaum entgehen lassen. Preis sieht auch gut aus, weshalb das vielleicht doch schon zum Release bzw. Release nah geholt werden könnte. Zumindest, falls Ova Magic mein Limit übersteigt. Allerdings muss ich mir das noch überlegen, da ich doch noch etwas die Hoffnung habe, dass man nachträglich noch eine physische Version bringt. Immerhin gab es zur VR Version ja auch eine physische Version. Ma gucken, wie weit und ob ich warten kann und mag^^
Disgaea Mayhem
Hier bin ich nicht ganz sicher aber an sich wirkt es schon spaßig, auch wenns jetzt nicht so super hochwertig unbedingt wirkt. Lust hät ich schon es auszuprobieren, aber es wäre eher was für irgendwann.
The Mermaid Mask
Kommt auf jeden Fall auf die Liste. Vorgänger muss ich noch spielen, da kenn ich erst die Demo von, die überzeugen konnte. Daher wird auch die Fortsetzung wohl interessant für mich sein.
Corsair Cove
Piraten Aufbauspiele immer her damit! Leider nur PC. Ma gucken, obs mal in nem guten Sale landet.
Blue Reflection Quartet
Blue Reflection zu spielen steht immer noch für dies Jahr auf der Agenda auch wenn es immer unwahrscheinlich wird, da das halbe Jahr schon um ist und ich noch nen paar RPGs habe, die davor dran kommen würden 😅 Aber sollte mir Blue Reflection gefallen, wird diese Collection sicherlich auch früher oder später geholt.
Teeto
3D Platformer mit nem charmanten Duo ala Banja Kazooie sind immer gern gesehen. Irgendwann werde ich nicht drum rumkommen es auszuprobieren aber erstmal müsst ich die Platformer spielen, die ich eh schon hab^^
Und das wars soweit. Abgesehen von noch ein paar Visual Novels und andere Indie Spielchen die nebenbei sicher wieder rauskommen werden^^
Tatsächlich ein starker Monat, besonders für Farming Sim Freunde. Da bringt der Monat gleich mindestens zwei Highlights. Wobei glaube ich noch par andere kommen, die nur mein Interesse nicht weckten, da ich super selektiv bei dem Genre bin.^^
Was die Neuerscheinungen angeht auch für mich ein sehr ruhiger Monat. Hab auch erstmal genug anderweitig zugeschlagen (dazu demnächst was im entsprechenden Thread) von daher passt das schon^^
Kyoto Xanadu wäre halt schön gewesen, aber während es in Asien diesen Monat erscheint, müssen wir leider noch warten.
Hey, schon wieder das erste halbe Jahr rum, wie doch die Zeit verfliegt, gefühlt hat das Jahr gerade erst angefangen und bald werd ich schon 38 und ich wurde gefühlt letzte Woche erst 37 und ich werde alt und ich bin im Grab, bevor ich es mich versehe und ich werd nie wieder zocken können und eeeeeeeh, weg, böse Gedanken!
Wie lief es bis euch gamestechnisch bislang? Es fing bei mir etwas langsam an und ich hab auch einige Klassiker wieder gezockt, aber ich hab jetzt schon fünf potentielle Kandidaten für meine GotY-Liste und das zweite Jahr wird potentiell noch stärker!
Dieser Monat wird aber (noch) ruhig vor dem brutalen August:
Mein definitiver Day-One-Kauf wird auf jeden Fall Denshattack! Hätt es gern schon letzten Monat geholt, aber es wurde verschoben. Aber das ist okay, ich hab immer noch Bock drauf und es verdient einfach mehr Liebe und Aufmerksamkeit!
Bei Splatoon Raiders bin ich immer noch unsicher. Nachdem ich mir die die Direct und mehrere Previews angeschaut hab, hab ich schon mehr Bock auf das Spiel. Aber ich will trotzdem Reviews abwarten, vor allem von GVG.
Ich hätte ja unglaublich Bock auf ein Singleplayer-Splatoon-Game, aber ich hätte gern eine ausgereifte Version von Octo Canyon und der Octo Expansion von Splatoon 2 - und weniger von Salmon Run.
Also mal sehen, wie das Balancing ist und ich hoffe, es wird nicht zu grindy. Ich bin mal sehr gespannt.