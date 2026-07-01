Echoes of Aincrad: Sword Art Online präsentiert sein stimmungsvolles Opening

Bandai Namco und Game Studio haben das Opening von Echoes of Aincrad: Sword Art Online veröffentlicht. Die Eröffnungssequenz wird vom Titelsong „Live to survive“ begleitet und stimmt auf das neue Action-RPG im Universum von Sword Art Online ein.

In Echoes of Aincrad erstellt ihr euren eigenen Avatar und erkundet den schwebenden Festung Aincrad. Neben Echtzeitkämpfen stehen Charakterentwicklung, anpassbare Ausrüstung sowie die Zusammenarbeit mit einem frei wählbaren Partner im Mittelpunkt.

Demo ist bereits verfügbar

Wer sich vor dem Start selbst ein Bild machen möchte, kann bereits seit einiger Zeit die umfangreiche Demo ausprobieren. Diese bietet einen guten Einblick in das Spiel und erlaubt es außerdem, den eigenen Spielstand in die Vollversion zu übernehmen.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online erscheint am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC. KäuferInnen der Ultimate Edition erhalten zusätzlich den Anime-Film „Unanswered//butterfly“, zu dem inzwischen auch ein Trailer mit deutschen Untertiteln veröffentlicht wurde.

Das Opening:

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio