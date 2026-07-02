Dieses Survival-RPG sieht aus wie Palworld, aber hier gehören die Monster zur Familie

Publisher Shueisha Games und Entwickler Magnus Games Studio haben das Survival-Crafting-RPG Wild Wild Eden enthüllt, das zuvor im Juli 2023 unter dem Titel Project Survival angekündigt wurde. Der Early-Access-Start des Open-Wold-Games ist für Frühjahr 2027 bei Steam geplant.

In Wild Wild Eden spielt ihr Überlebende, die Generationen nach einer zerstörerischen Katastrophe auf ihren ursprünglichen Heimatplaneten zurückkehren. Der Planet ist nicht mehr der Ort, den sie in Erinnerung haben: Schwebende Landmassen, uralte Ruinen, Wälder, Berge, Ozeane und seltsame Kreaturen prägen die unterschiedlichen Umgebungen. Eine ideale Umgebung für ein Abenteuer!

Nicht nur optisch erinnert der Titel an Palworld, auch spielerisch gibt es einige Elemente, die ähnlich sind: Erkundung, Crafting, Siedlungsbau, Life-Sim-Elemente und Monsteraufzucht gehören dazu. Die gezähmten Monster können als Reittier auf dem Boden und in der Luft genutzt werden, ebenso helfen sie beim Ackerbau und anderen Tätigkeiten in der Siedlung. Das Zuchtsystem ermöglicht es, dem Monster gewünschte Eigenschaften, Fähigkeiten und seltene Farbvarianten zu verleihen. Dazu besitzt das Spiel einen Online‑Mehrspielermodus.

Die Bindung zu den Monstern macht sie zur Familie

Als eine Besonderheit des Spiels wird die Bindung zwischen SpielerInnen und ihren Monstern herausgestellt. Die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen und mit ihnen gemeinsam an einer Siedlung zu bauen, lässt sie wie echte Familienmitglieder wirken.

„Dieser Titel wurde 2023 erstmals als Project Survival angekündigt, und ich freue mich sehr, seine wiedergeborene Form nun unter dem offiziellen Titel Wild Wild Eden vorstellen zu können“, so Masakazu Kobayashi, Produzent bei Shueisha Games.

Und weiter: „Seit der ersten Ankündigung haben wir die Engine gewechselt, und sowohl Optik als auch Kern des Spiels haben sich erheblich weiterentwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass die Spieler die Leidenschaft und die Arbeit spüren werden, die in jeden Aspekt des Spiels geflossen sind.“

Shueisha Games veröffentlichte zur Ankündigung außerdem einen offiziellen Trailer und einen Gameplay‑Trailer, die Erkundung, Siedlungsbau, Monstergefährten, Luft‑Fortbewegung und das (Online-)Koop‑Spiel zeigen. Wild Wild Eden wird im Frühjahr 2027 im Early-Access erscheinen.

Der erste Trailer:

Erstes Gameplay:

via PR, Noisypixel, Gematsu, Bildmaterial: Wild Wild Eden, Shueisha Games, Magnes Games Studio