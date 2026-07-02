Vielleicht der nächste Capcom-Hit: Launch des neuen „Onimusha“ um drei Wochen vorverlegt

Capcom hat einen Lauf, wie man so schön sagt. Resident Evil Requiem und Monster Hunter Stories 3 wurden zu besten Kritiken veröffentlicht und auch die Fans sind mehr als zufrieden, das beweisen schon die Verkaufszahlen zu Requiem.

Und während Capcom fleißig weiter auf „Nummer sicher“ gehen könnte – Marken wie Street Fighter, Mega Man oder Devil May Cry würden es möglichen machen – entwickelte man jahrelang unter großem Aufwand eine brandneue Marke. Pragmata schlug ebenfalls ein. Capcom ist on fire, wie man so schön sagt.

Da lässt man sich schon mal zu selbstbewussten Tweets hinreißen. „We’re not done with 2026 yet“, hieß es im April. Eine Anspielung unter anderem auf Onimusha: Way of the Sword – der nächste Capcom-Hit in diesem Jahr? Die Previews sehen gut aus, aber finales lässt sich erst zum Launch sagen.

Und der wird jetzt vorgezogen. Erst vor ziemlich genau einem Monat hatte sich Capcom auf den 25. September festgelegt. Jetzt gibt man bekannt, dass die Veröffentlichung für PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PCs auf den 4. September vorverlegt wird.

Gründe dafür gibt man nicht an. „Das Schwertkampf-Action-Spiel erscheint nun einige Wochen früher als erwartet, sodass Spielende so schnell wie möglich in den Kampf eintauchen und sich ganz auf die lang erwartete Rückkehr der Onimusha-Reihe einlassen können“, heißt es nur.

Eine Demo zu Onimusha: Way of the Sword ist weiterhin im PlayStation Store, im Xbox Store, auf Steam und im Epic Games Store erhältlich. Eine physische Edition zum Spiel findet ihr bei Amazon* – auch noch für PS5.

Neuer Trailer:

Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom