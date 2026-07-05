Kein Grind mehr: In diesem RPG spielt ihr auf Level 99 nur das Finale des Abenteuers

Fans der „To the Moon“-Reihe können sich freuen, denn es gibt nicht nur ein Lebenszeichen, sondern endlich einen ersten Trailer sowie neue Screenshots zu The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG – einer rundenbasierten RPG-Interpretation der „To the Moon“-Reihe, die erstmals im November 2023 angekündigt wurde.

Die Besonderheit: In diesem Spiel beginnst du einen Spielstand, der bereits 99 Stunden Grinding hinter sich hat, und spielst nur die „letzte Stunde“ eines epischen TO THE MOON RPGs bis zum Finale.

Die Gruppe rund um Neil, Eva, Roxie und Rob ist bereits voll ausgerüstet, während sie den letzten Dungeon in Form eines Leuchtturms durchquert, um den ultimativen Endboss zu besiegen, der sie an der Spitze erwartet.

Im Turm erwarten euch jede Menge Rätsel und Zwischenbosse in prachtvollen, rundenbasierten Kämpfen. Eure Fähigkeiten sind vielfältig, aber Roxies MAGICAL KITTY GATTLING GUN! sticht aus ihnen allen hervor. The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG erscheint Sommer 2027 für PC via Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG, Freebird Games