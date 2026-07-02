Final Fantasy VII Revelation mit mehreren DLC und „Story Expansion“ in Epic-Datenbank

Final Fantasy VII Revelation war noch nicht einmal angekündigt, da stellte Naoki Hamaguchi schon DLCs zum finalen Remake-Teil in Aussicht. Das geschah vor allem im Kontext – denn „Remake“ hatte einen DLC erhalten und „Rebirth“ ging bekanntlich leer aus.
Nach der Ankündigung des finalen Remake-Teils machte Hamaguchi in der Famitsu mögliche DLC erneut zum Thema. Man würde darüber gern aktiv nachdenken. Dabei könnten auch bisher veröffentlichte Spin-offs eine Rolle spielen. Möglicherweise könnte es schon zum Launch mehrere DLC-Pakete geben, wie sich jetzt andeutet.
In der Datenbank des Drittanbieters EpicDB sind aktuell mehrere DLC-Pakete zu Final Fantasy VII Revelation getrackt. Die Auflistung umfasst eine „Premium Plus Edition“, eine „Premium Edition“ und einen „Story Expansion Pass“ sowie mehrere einzelne DLC und mehr.
Eine Bestätigung seitens Square Enix steht aus. Bei den Listings kann es sich um Platzhalter handeln, möglicherweise auch um kommende, kleinere Pre-Order-Boni wie In-Game-Items zum Start. Manch einer kann sich auch Kostüme für das neue WEAR-System vorstellen. Doch das ist alles Spekulation – die Einträge in der Epic-Datenbank können genauso gut nichts bedeuten.
Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen. Remake und Rebirth sind bei Steam derzeit im Angebot. Das Twin-Pack aus beiden Spielen für PS5 ist derzeit bei Amazon* um 21 Prozent reduziert.
via RPGsite, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelations, Square Enix
5 Kommentare
Das letzte Final Fantasy was wir physisch ergattern können. Das ist doch mal ein krönender Abschluss für die Trilogie. Nicht nur der letzte Teil davon sondern auch das letzte FF. Als wäre es geplant gewesen, aber wer weis das heutzutage noch.
Bin wirklich extrem froh darüber, dass wir zumindest die Trilogie noch komplett physisch ergattern können. Fuck Sony.
Man stelle sich mal vor, das wäre 2028 erschienen ... wow.
Ich hoff, dass DQ12 noch Glück hat...
Es ist ja schon fast poetisch das FF7 das erste FF mit CD auf der Playstation war und jetzt wieder FF7 das letzte sein wird. Wenn das nicht so verdammt traurig wäre, wäre das schon ziemlich cool.
Zur News. Also das dass neue System um die Kostüme viel potenzial für dlcs bietet war ja klar. Solange aber darüber wie und in was für einen umfang mache ich mir da keine Gedanken drüber. Beschweren oder freuen kann man sich später noch drüber.