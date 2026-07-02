Final Fantasy VII Revelation mit mehreren DLC und „Story Expansion“ in Epic-Datenbank

Final Fantasy VII Revelation war noch nicht einmal angekündigt, da stellte Naoki Hamaguchi schon DLCs zum finalen Remake-Teil in Aussicht. Das geschah vor allem im Kontext – denn „Remake“ hatte einen DLC erhalten und „Rebirth“ ging bekanntlich leer aus.

Nach der Ankündigung des finalen Remake-Teils machte Hamaguchi in der Famitsu mögliche DLC erneut zum Thema. Man würde darüber gern aktiv nachdenken. Dabei könnten auch bisher veröffentlichte Spin-offs eine Rolle spielen. Möglicherweise könnte es schon zum Launch mehrere DLC-Pakete geben, wie sich jetzt andeutet.

In der Datenbank des Drittanbieters EpicDB sind aktuell mehrere DLC-Pakete zu Final Fantasy VII Revelation getrackt. Die Auflistung umfasst eine „Premium Plus Edition“, eine „Premium Edition“ und einen „Story Expansion Pass“ sowie mehrere einzelne DLC und mehr.

Eine Bestätigung seitens Square Enix steht aus. Bei den Listings kann es sich um Platzhalter handeln, möglicherweise auch um kommende, kleinere Pre-Order-Boni wie In-Game-Items zum Start. Manch einer kann sich auch Kostüme für das neue WEAR-System vorstellen. Doch das ist alles Spekulation – die Einträge in der Epic-Datenbank können genauso gut nichts bedeuten.

Final Fantasy VII Revelation soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen. Remake und Rebirth sind bei Steam derzeit im Angebot. Das Twin-Pack aus beiden Spielen für PS5 ist derzeit bei Amazon* um 21 Prozent reduziert.

via RPGsite, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelations, Square Enix