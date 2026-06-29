Raus aus dem Wohnzimmer: Sony spricht von Handheld, ohne es einen „Handheld“ zu nennen

Die Gerüchte um einen neuen Sony-Handheld halten sich seit Jahren wacker – und bekommen heute wieder neuen Auftrieb. Sony hat ein Skript zum aktuellen Q&A mit Shareholdern zur Abteilung „Game & Network Services“ veröffentlicht – mit einer spannenden Antwort.

So möchte ein Fragesteller wissen, wie Sony plane, die NutzerInnen wiederzugewinnen, die während der Corona-Pandemie zum Gaming-PC gewechselt sind und um Sony Potenzial für tiefgreifendere Veränderungen mit der Plattform der nächsten Generation sehen würde.

Die Antwort: spannend, wenn auch ziemlich allgemein gehalten. Zunächst verweist die Antwort darauf, dass die PlayStation nach wie vor und schon lange mit dem Spielen im Wohnzimmer assoziiert wird. In den letzten Jahren hätten NutzerInnen aber auch immer mehr auf anderen Bildschirmen gespielt und als Reaktion darauf vertreibe man Peripherie wie Monitore und Lautsprecher, um die „festgefahrene Vorstellung, dass ‚PlayStation gleich Wohnzimmer‘ ist, zu durchbrechen“ und die Nutzungsszenarien der PlayStation zu erweitern.

„Für die Plattform der nächsten Generation wollen wir nicht einfach nur eine Alternative zu PCs bieten, sondern einen Mehrwert schaffen, der einzigartig für PlayStation ist. Dazu gehören nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten, die ein nahtloses Erlebnis ermöglichen, das ganz selbstverständlich auch über das Wohnzimmer hinaus genossen werden kann“, heißt es weiter.

Raus aus dem Wohnzimmer

Mit keiner Silbe wird ein „Handheld“ genannt, aber zwischen den Zeilen lest ihr wahrscheinlich auch mehrere Nutzungsmöglichkeiten der PlayStation 6 – neben dem Fernseher möglicherweise eben auch eine portable Variante. In einem Gespräch mit der Famitsu erklärte CEO Hideaki Nishino in ähnlichem Kontext, die PlayStation Portal sei Ergebnis dieses Ansatzes.

Eine „tragbare Version“ der PlayStation 6 ist schon lange ein fester Bestandteil der Gerüchteküchen. Wie auch immer das Gerät aussehen wird und welche Möglichkeiten es auch bietet – irgendeine Form eines tragbaren PlayStation-Gerätes nach PlayStation Portal scheint es wohl zu geben. Wann auch immer.

Bildmaterial: Backbone One – PlayStation Edition