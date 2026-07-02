Attack on Titan 3 präsentiert erstes Gameplay und erscheint im kommenden Winter

Nach der Ankündigung von Attack on Titan 3 beim Summer Game Fest hat Koei Tecmo heute erstes Gameplay zum neuen Serienableger folgen lassen. Das Spiel soll größer werden als seine Vorgänger, denn erstmals möchte das Entwicklerteam die komplette Handlung des beliebten Animes in einem einzigen Spiel erzählen.

Gleichzeitig bestätigten Koei Tecmo und Entwickler Omega Force, dass Attack on Titan im Winter für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen soll und dass die Eröffnungsanimation von MAPPA produziert wird, dem Studio hinter The Final Season.

Des Weiteren kehrt Arufumi Imai als Regisseur zurück, der als Animator von Actionszenen, Storyboard-Künstler und Key Animator an der Serie mitgewirkt hat. Das erste Gameplay-Video gibt unter anderem Einblicke zu den neuen Außenerkundungsmissionen.

Diese „ermöglichen es den Spielern, die Welt außerhalb der Mauern frei zu erkunden, Versorgungsstützpunkte zu errichten, gefährliche Titanen auszuschalten und das Herrschaftsgebiet der Menschheit zu erweitern“, heißt es. „Es liegt in der Verantwortung der Spieler, Treibstoff und Klingen des 3D-Manöver-Apparats sorgfältig zu verwalten, damit ihr Geschwader stets einsatzbereit und mobil bleibt, während sie gleichzeitig die Moral hochhalten, um eine sichere Niederlage zu vermeiden.“

“ Jedes Mitglied des Aufklärungstrupps verfügt über individuelle Fähigkeiten und Talente, darunter beliebte Charaktere mit besonders mächtigen Fähigkeiten, sodass Spieler ihr eigenes Team zusammenstellen und das Blatt auf dem Schlachtfeld wenden können.“

Neu ist auch ein Casual-Modus, der Neulingen einen einfachen Einstieg bietet. Das Spiel wird japanische Sprachausgabe sowie Texte in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch enthalten. Seht nachfolgend das erste Gameplay!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Attack on Titan 3, Koei Tecmo, Omega Force