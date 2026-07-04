Neues „Monster Hunter“-Spin-off für unterwegs bekommt neuen Trailer und Beta-Termin

Monster Hunter bekommt ein neues Survival Spin-off für iOS und Android – und Capcom veröffentlicht gemeinsam mit der TiMi Studio Group einen neuen Trailer und öffnet die Vorregistrierung für die nächste Beta des Spiels.
Monster Hunter Outlanders orientiert sich am klassischen Monster-Hunter-Gameplay mit Erkunden, Sammeln, Crafting und Bossjagden. Ziel ist es, die komplette Monster-Hunter-Erfahrung mobil zu machen. „Es ist an der Zeit, dass die Mobile-Gamer in den vollen Genuss dessen kommen, was Monster Hunter zu einer der beliebtesten Spielereihen macht“, so Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group, zur Ankündigung.
In der Beta geht es erneut nach Aesoland, wo ihr alleine oder im Koop für bis zu vier SpielerInnen die neue, offene Welt erkunden könnt. Neu sind außerdem spezialisierte Adventurer, Begleiter mit eigenen Fähigkeiten und die besonders starken Radiant-Monster.
Die Anmeldungen für die dritte Closed Beta zu Monster Hunter Outlanders sind ab sofort über die offizielle Website möglich und laufen bis zum 24. Juli. Der Test startet am 7. August und wird auf iOS und Android spielbar sein.
Der neue Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, Tencent, TiMi Studios, Capcom
1 Kommentar
Ich habe ja tatsächlich die zweite Beta sehr, sehr intensiv gespielt und habe mich auch schon für die dritte beworben.
Könnte jetzt wirklich sehr viel dazu schreiben aber tatsächlich gibt es Dinge an dem Spiel, die mehr traditionell MH Feeling haben, wie z.B. Inventarplatz und die Nutzung von Boxen aber es gibt auch wirklich extrem viel was man sich aus allen möglichen gacha Games abgekupfert hat, wie z.B. Wuwa mit dem Echo system, nur bekommt man in Outlanders quasi Karten die nur den Status ändern. Im Endeffekt ist das System in der zweiten Beta extrem geil, weil man absolut kein Limit bis auf sein Inventarlimit hat und auch keine Energie verbraucht um ne freie Jagd zu starten und auch auf der freien Erkundung dauert es nur paar Minuten bis neue Monster spawnen und anstelle von nur einer bestimmten Ressource kann man auch einfach Karten die man nicht braucht zum aufleveln nutzen. Das war ja auch der Grund, warum ich das Spiel wirklich extrem intensiv gezockt habe, einfach weil man die Monster extrem abfarmen kann. Die Mats sind im Endeffekt komplett irrelevant, im endgame geht es nur noch um die Karten. Aber ich finde das Rüstungssystem extrem genial. Anstatt low und high rank ist es viel linearer und ich hatte tatsächlich ein paar Rüstungsteile von Anfang bis Ende getragen, weil man die einfach so weit upgraden kann, dass es keinen Abwehrunterschied zu den anderen Rüstungen gibt.
Aber am polishing, trägen Steuerung, Gegner Verhalten, hitboxen und vorallem balancing muss noch sehr viel gemacht werden. Outlanders war das aller erste Mal, wo ich mit Bogen gespielt habe, einfach nur weil sich alles andere einfach nur falsch anfühlt und ich war bei den online Jagden so gut wie immer erster wenn es um damage ging. Aber wenn jemand mit schweren Bogengewehr dabei war der Ahnung hat, konnte ich komplett einpacken. Die knallen locker das dreifache an damage aus, wo ich schon als Bogen Spieler dachte, ich wäre op lol
Je nachdem was im finalen Spiel alles so bleibt oder eventuell verschlechtert wird, könnte ich mir vorstellen dass es mein absolut liebstes f2p werden könnte.