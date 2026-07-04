Neues „Monster Hunter“-Spin-off für unterwegs bekommt neuen Trailer und Beta-Termin

Monster Hunter bekommt ein neues Survival Spin-off für iOS und Android – und Capcom veröffentlicht gemeinsam mit der TiMi Studio Group einen neuen Trailer und öffnet die Vorregistrierung für die nächste Beta des Spiels.

Monster Hunter Outlanders orientiert sich am klassischen Monster-Hunter-Gameplay mit Erkunden, Sammeln, Crafting und Bossjagden. Ziel ist es, die komplette Monster-Hunter-Erfahrung mobil zu machen. „Es ist an der Zeit, dass die Mobile-Gamer in den vollen Genuss dessen kommen, was Monster Hunter zu einer der beliebtesten Spielereihen macht“, so Dong Huang, Produzent der TiMi Studio Group, zur Ankündigung.

In der Beta geht es erneut nach Aesoland, wo ihr alleine oder im Koop für bis zu vier SpielerInnen die neue, offene Welt erkunden könnt. Neu sind außerdem spezialisierte Adventurer, Begleiter mit eigenen Fähigkeiten und die besonders starken Radiant-Monster.

Die Anmeldungen für die dritte Closed Beta zu Monster Hunter Outlanders sind ab sofort über die offizielle Website möglich und laufen bis zum 24. Juli. Der Test startet am 7. August und wird auf iOS und Android spielbar sein.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, Tencent, TiMi Studios, Capcom