Turok-Comeback auch auf Switch 2: „Origins“ zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer

Mit Turok: Origins feiert die legendäre Turok-Serie ihr Comeback. Und zwar auch für Nintendo Switch 2, wie wir seit der Direct im Februar schon wissen. Die Serie fand einst auf dem Nintendo 64 ihren Anfang.

Heute haben Saber Interactive und Universal Products & Experiences einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Spielerisch ist „Origins“ eine Mischung aus klassischem Gunplay mit modernen Fähigkeiten.

In Turok: Origins schlüpft ihr in die Rolle legendärer Turok-Krieger und stellt euch nicht nur Horden aggressiver Dinosaurier, sondern auch einer außerirdischen Bedrohung, die das Überleben der Menschheit gefährdet. Der Fokus liegt auf temporeichen Gefechten, in denen ihr allein oder im Koop mit Freunden kämpft.

Neben Plasma-Gewehren, Ray Guns, Snipern, Bögen und Schrotflinten lassen sich besiegte Gegner analysieren. Die DNA dieser Kreaturen kann extrahiert werden, um den eigenen Anzug zu verbessern und neue Kräfte freizuschalten. Diese Upgrades verändern nicht nur eure Werte, sondern auch eure Fähigkeiten im Kampf.

Die Missionen führen euch durch verschiedene, teils feindselige Umgebungen, von uralten Tempeln über Sümpfe und Höhlen bis hin zu dichten Dschungeln und kargen Wüstenlandschaften auf fremden Planeten. Dabei setzt Saber auf intensive Bosskämpfe, unterschiedliche Gegnertypen am Boden und in der Luft sowie kooperative Spielmechaniken.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Turok: Origins, Saber Interactive, Universal Products & Experiences